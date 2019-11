El CES provincial alerta de la pérdida de poder adquisitivo en Huelva los últimos años

La provincia de Huelva se empobrece "a marchas forzadas" en los últimos años. El dato más significativo, el que compara la realidad actual con la de hace veinte años: “Huelva ha llegado a tener el 85-90% del PIB per cápita de España y ahora estamos en el 60% de la media española”.

El apunte lo ha hecho esta mañana el presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH), Juan José García del Hoyo, que ha advertido del descenso “en términos de renta familiar” antes de la reunión del Pleno del órgano consultivo en la Diputación, donde ha dado cuenta de los trabajos que están realizando para conocer el estado de la provincia en empleo, inversión y demografía.

Quizá el único ámbito en el que deja entrever un “rayo de esperanza” es el del empleo. Las tasas de paro siguen estando por encima de la media nacional, y especialmente la precarización del marcado laboral, pero en el último año “estamos mejor que la media andaluza”.

García del Hoyo, en declaraciones a los periodistas, observa que en los últimos años se está produciendo un cambio sustancial en el empleo, con un aumento del vinculado al sector agrario, caracterizado por su estacionalidad y por su menor impacto en términos de renta, en detrimento de los empleos adscritos a la industria o al sector servicios.

No es cuestión de dar una receta única para atender las necesidades de la economía onubense: “Faltan tantas cosas en la provincia es muy difícil priorizar”. Sí se constata, una vez más, que Huelva se ha quedado “por detrás”. “En Andalucía somos Huelva y Jaén las dos provincias que estamos más abandonadas a nivel de comunicaciones, de inversiones de todo tipo... Hay que pedir mucho y exigir mucho, pero hay que concienciar a la población. Si la población no presiona y ejerce su poder, esto no se soluciona. Y nuestros hijos ya están fuera. Como provincia nos quedamos atrás”, ha explicado Juan José García del Hoyo.

El CESpH trabaja también en el estudio de las inversiones realizadas en la provincia de Huelva en los diez últimos años. “Se va a hacer el seguimiento de qué se ha hecho y qué no se ha hecho”, porque, apunta, no se trata sólo de inversiones incluidas en los presupuestos, ni siquiera de las que se licitan: “Obras licitadas y no ejecutadas o paradas en la provincia de Huelva, casi todas. Y es un tema a analizar una a una y ver qué está pasando en la provincia de Huelva, sin colores políticos, porque en los últimos diez años han estado gobernando todos, y no se licita al mismo ritmo que otras provincias y encima no se acaban”.

García del Hoyo recurre a sus estudios recientes sobre la situación histórica de Huelva para concluir con un deseo: “Si viérais los discursos de nuestros diputados en el siglo XIX luchando por Huelva... ya me gustaría tener alguno de esos aquí”.