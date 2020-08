La directora del CEIP Tartessos denuncia que Educación no da soluciones a la saturación

“Desde la Delegación de Educación me hablan de números y presupuestos aunque con muy buenas palabras de ánimo. Pero estas palabras de ánimo no van a solucionar las necesidades de mi centro en el próximo curso escolar ”, señala la directora del Tartessos, quien denuncia el rechazo también a la necesaria ampliación del comedor, que sí está ejecutando ahora el Ayuntamiento de Huelva .

Sobre el desdoble solicitado a Educación para una unidad de Infantil de 5 años, también con 26 alumnos y varios de ellos con necesidades educativas especiales y desconocimiento de la lengua española, “como no es una etapa de educación obligatoria no se han dignado ni a contestar ”.

Carta íntegra de la directora del CEIP Tartessos

Desde que el 1 de julio del presente año me nombraron directora de mi centro, no he recibido de la Delegación de Educación más que negativas.

En primer lugar, y ya que se han pregonado a los cuatro vientos las reducciones de ratio (número de alumnos por aula) solicitamos el desdoble de una unidad de primero de Primaria que cuenta con 26 alumnos, 6 de ellos de necesidades educativas especiales. La respuesta ha sido que ”los recursos, como usted sabe, no son ilimitados y, tal como establece el punto 2 del artículo 4 del Decreto 21/2020, es su obligación hacer una planificación bajo el principio de economía y eficiencia de los recursos públicos y con la limitación de las consignaciones presupuestarias”. En román paladino: que eso es lo que hay y que me las avíe con lo que tengo.

También solicité el desdoble de una unidad de Infantil de 5 años, que está a 26 alumnos y que, como en el caso anterior, cuenta con varios de necesidades educativas especiales y desconocimiento de la lengua española, a lo que, como no es una etapa de educación obligatoria, no se han dignado ni a contestar.

El resultado de lo anterior, para todo aquel que como yo no esté versado en artículos y Decretos, es que en el próximo curso tendremos un primero de Primaria con veintiséis, seis de los cuales necesitan atención especial. Se pueden imaginar el papel del maestro o maestra que tenga que hacerse cargo de esa clase y con protocolo covid. Además, al haber perdido una unidad de primero, hemos pasado de tener 16 a 15 unidades , por lo que perdemos también el maestro/a de apoyo a infantil. Resumiendo, que a nuestro centro va a llegar un “maestro/a de refuerzo Covid” pero nos van a quitar a 2 con lo que, en definitiva, para este curso 2020/21 contamos con un maestro/a menos.

Hay que tener en cuenta que primero de Primaria, por si alguien lo desconoce, es el curso más importante de esta etapa de educación obligatoria, ya que es este año en el que se sientan las bases del éxito o el fracaso escolar con el aprendizaje de la lectura, la escritura y los rudimentos matemáticos (numeración suma y resta).

Desde la Delegación de Educación me hablan de números y presupuestos (galletas y cajas, en cada caja caben tantas galletas) aunque con muy buenas palabras de ánimo. Pero estas palabras de ánimo no van a solucionar las necesidades de mi centro en el próximo curso escolar.

Otro grave problema con el que me he encontrado es que con el comedor con el que contaba el CEIP Tartessos no podía atender, ni de lejos, la demanda de la comunidad educativa. Todos los años se quedan muchos en lista de espera y en el próximo curso, con el protocolo covid ordenado por Educación (1,5 metros entre cada comensal) no podríamos atender más que a la tercera parte. Por lo tanto, era urgente la ampliación del espacio dedicado al comedor, lo que se lograba con el simple derribo de dos tabiques y la apertura de una puerta.

De la Delegación de Educación volví a obtener negativa, perorata sobre limitación de presupuestos y palabras de ánimo. Así que recurrí al Ayuntamiento, organismo desde el que han mostrado total sensibilidad ante el problema planteado, en especial a la Concejalía de Infraestructuras y la Alcaldía, que nos recibieron en el Ayuntamiento y han atendido nuestras peticiones para adaptar el comedor escolar a la normativa covid.

Es justo hacer constar que, aunque dicha modificación no es competencia del Ayuntamiento por no tratarse de una obra de mantenimiento, la Corporación no ha dudado en colaborar a la vista de la perentoria necesidad y de la negativa obtenida por parte de la Junta de Andalucía para la realización de la misma. De hecho, una vez iniciadas las obras, he solicitado al organismo competente de la Delegación de Educación la retirada de una pizarra digital que se encontraba ubicada en uno de los tabiques a derribar y ni siquiera en eso he obtenido colaboración. En toda la Delegación de Educación de Huelva no había nadie disponible para poder retirarla. Los operarios del Ayuntamiento, con buen criterio, no han querido manipular este material sensible, así que, para poder continuar con la obra, me he visto obligada a recurrir a mi marido y entre los dos (asumiendo el riesgo de rotura o avería) la hemos retirado.

Por tanto, en mi propio nombre y en el toda la Comunidad Educativa, quiero hacer público nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Huelva por la sensibilidad mostrada con respecto al gran problema que se planteaba con el comedor para el inicio del próximo curso escolar, y lamentar que desde nuestra Delegación de Educación no exista la misma actitud de servicio y atención a la ciudadanía.

La directora del CEIP Tartessos, Carmen Borrero Pérez