CCOO y UGT reclamarán la subida de salarios ante la Federación Onubense de Empresarios

Bajo el lema Salario o Conflicto, CCOO y UGT Huelva se concentrarán el próximo miércoles, 6 de julio para exigir a la patronal que suba los salarios frente a la fuerte subida de los precios.

Un acto de protesta, con el que se unen a la convocatoria a nivel nacional, y que en Huelva tendrá lugar a las 11.00 en la puerta de la Federación Onubense de Empresarios.

Los secretarios generales de ambas organizaciones, Sebastián Donaire y Julia Perea, abanderarán el encuentro y junto a delegados reclamarán a los empresarios la necesidad de salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores con un aumento de salario suficiente para hacer frente a una inflación disparatada.

Julia Perea ha afirmado que ha llegado el momento de que los trabajadores "le digamos alto y claro a los empresarios que son ellos los principales responsables de que no se estén subiendo lo salarios, ya que hacen oídos sordos a las necesidades de la gente y no están pactando subidas que garanticen que no habrá perdidas de poder adquisitivo. Eso sí los precios sí se están incrementando para que las empresas no tengan perdidas y aumenten sus beneficios”.

En este sentido, Perea ha denunciado que es intolerable que “el convenio de alimentación esté poniendo sobre la mesa una subida salarial de un 2% cuando ha sido uno de los sectores que más beneficios ha obtenido durante la pandemia”.

Asimismo, la secretaria general de CCOO también ha hecho especial hincapié en el convenio de la hostelería y ha puesto de manifiesto que “ahora que el sector hosteleros ya ha superado las cifras prepándemicas, se enfrentan a una temporada con unas previsiones espectaculares, en la que se suben los precios de los establecimientos un 35%, aumentan los visitantes y los salarios apenas crecerán un 2%"

La secretaria de CCOO también ha hecho un llamamiento a los empresarios del campo a los que les ha recordado que “mientras ellos alardean del ingente beneficio que les está generando las exportaciones, los 100.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia de Huelva no tienen convenio colectivo", aseverando que “que en muchos casos el sueldo mínimo, ni se aplica y se les paga a los trabajadores y trabajadoras por debajo de lo que corresponde legalmente”

Asimismo, Julia Perea ha incidido en el hecho de que " los empresarios se quejan de falta de mano de obra, cuando aquí el problema no es la de mano de obra sino la falta de condiciones laborales y salarios dignos”.

Por último, Perea ha destacado que ha llegado el momento de exigirle a la patronal la necesidad de "un reparto de beneficios" con los trabajadores. “Los empresarios deberían de tener claro que a ellos más que a nadie les interesa que los trabajadores y trabajadoras tengan un salario que les permita comprar porque somos los principales consumidores” y ha recalcado que “si nosotros perdemos poder adquisitivo dejaremos de consumir aquellos productos que no sean necesarios y habrá muchas empresas que cerrarán”.

La secretaria general ha puntualizado que “nos necesitamos mutuamente, aunque los empresarios no sean capaces de verlo, ellos venden a sus asociados que van a ahorrar costes salariales, pero no sé dan cuenta de que, si un trabajador no tiene para comer, no va a desayunar en la calle, no va a ir de vacaciones, no se va a comprar unos zapatos o ropa o va a ir al cine”.

En la misma línea se ha posicionado el secretario general de UGT, Sebastián Donaire, quien ha subrayado que “ante la situación de descontrol del IPC, subida de precios de las energías y productos de primera necesidad, urge subidas salariales acordes con la situación actual”.

Por ello, "exigimos a la patronal se sienten a negociar convenios colectivos que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores. No podemos permitir que cada día las empresas tengan más beneficios y los trabajadores tengan más dificultad para llegar a fin de mes”

Sebastián Donaire ha manifestado que bajo el lema Salarios o Conflicto "hemos iniciado un calendario de movilizaciones para exigir lo que es de justicia: salvaguardar la capacidad de compra de los salarios. Los trabajadores hemos sido un ejemplo de profesionalidad en la pandemia, hemos sufrido y costeado, en primera persona, los efectos de las anteriores crisis del capital. No vamos a tolerar que ahora se pisoteen nuestros derechos económicos.“Hay que subir los salarios y hay que hacerlo ya”.

Ha destacado Donaire que Huelva no es ajena a este panorama, ya que "más del 50% de los trabajadores padecen pobreza laboral", detalla que el salario medio de Huelva es uno de los más bajos de España, "el 40% de la población esa en riesgo de pobreza extrema".

El sindicalista, ha afirmado que “de este conflicto no saldremos si la CEOE no es capaz de sentarse en una mesa de negociación con los sindicatos y de abrir un proceso para avanzar y desbloquee la situación”. Donaire, ha señalado que la postura sindical en la mesa de negociación ha sido francamente moderada planteado una subida de salarios a tres años aumentando el salario un 3,5% el primer año, un 2,5% el segundo y un 2% el tercero, con una cláusula de revisión salarial. Desde el año 2008, los sueldos están congelados. No han crecido, y no han bajado tampoco gracias al empuje de los sindicatos.

A pesar de las medidas tomadas por el Gobierno, la inflación ha seguido subiendo, las expectativas de crecimiento económico están todas siendo revisadas hacia la baja y la inestabilidad macroeconómica que se ha acentuado.

Así pues, Donaire afirma que “es imprescindible subir los salarios de las personas trabajadoras”. Las empresas están trasladando el aumento de costes, derivado del incremento del precio de sus materias primas, especialmente de aquellas energéticas, al precio final que pagan las personas consumidoras, encareciendo de manera generalizada la cesta de la compra y provocando una nueva devaluación de los salarios que afecta al consumo de los hogares. Es más, estos precios han venido para quedarse porque después de una subida de precios por ejemplo en un café y, al cabo de un tiempo, haya bajado de precio.

Por ello, desde UGT y CCOO vamos a dar la batalla para garantizar el poder adquisitivo de los salarios. El próximo día 6 de junio toca salir a la calle de nuevo en Huelva. Las patronales tienen que saber que seguiremos apoyando el número considerable de huelgas y conflictos sectoriales y de empresas motivados por la cerrazón y avaricia del empresariado, en defensa de nuestros convenios y de nuestros salarios.