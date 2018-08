Un paraíso a pocos kilómetros

Días de sol, buen tiempo y ocio para todos en las playas onubenses. Con la llegada de las altas temperaturas, Huelva y su costa se convierten en uno de los mayores atractivos también de la ciudad, que recibe a turistas dispuestos a acudir a cualquier punto para el descanso en la playa, como los propios residentes.

Punta Umbría, Matalascañas o Mazagón son algunas de las playas que cuentan con más visitantes a diario y en fines de semana. La amplia oferta de restaurantes, chiringuitos y marisquerías es uno de los grandes motivos para que, durante el período estival, las calles y las playas se llenen. Sin embargo, también existe un amplio número de turistas, así como los propios onubenses, que prefieren una opción tranquila para sus momentos de descanso. Por este motivo, la playa del Espigón es una alternativa perfecta para aquellos que buscan alejarse del ruido. Con 2.500 metros de longitud y un espacio habilitado para animales, también ofrece actividades deportivas, así como chiringuitos y zonas de restauración pensadas para todo tipo de público, que encuentra en este paraje un lugar único y especial a poca distancia de la ciudad.

Los turistas acuden a este entorno por la tranquilidad y la baja afluencia de personas

Cristina Aragón, en este sentido, una de las onubenses que más visita este entorno, afirma que últimamente va "muchísimo". "Antes iba a Punta Umbría pero allí hay mucha gente y me gusta estar más tranquila. Los fines de semana se llena más, pero en días de diario no hay casi nadie y eso es lo que más me atrae".

Su amiga Belén González, destaca que "ésta es la segunda vez que vengo porque soy de Sevilla, pero prefiero esta opción al resto de playas porque no está lejos y me siento más cómoda aquí: la playa es amplia y se está muy bien en este sitio. De hecho, ojalá la hubiera conocido antes".

Además de los planes entre amigos, también acuden al Espigón muchas familias con niños, como es el caso de José Manuel Martín, que señala que "acabamos de llegar de Sevilla y hemos dado, casi por casualidad, con esta playa. Realmente veníamos buscando otra, pero al final hemos terminado aquí. Éste es un entorno magnífico. Desde que hemos dejado la autovía y nos hemos adentrado en este camino, la imagen es completamente distinta y los parajes son preciosos".

Los bañistas disfrutan a diario de este espacio, de fácil acceso y que cuenta con una zona pensada para animales.

Un grupo se dispone a realizar actividades acuáticas en la playa.

El entorno tiene dos chiringuitos para los veraneantes.