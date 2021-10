'Biblos, superhéroe de biblioteca' invita a celebrar el Día de las Bibliotecas

Biblos Superhéroe de Biblioteca extiende la celebración del Día de las bibliotecas hasta hoy y para ello invita a quienes aún no hayan leído su cómic en su décimo aniversario al acto que tendrá lugar en la biblioteca municipal. Al mismo están invitados los usuarios del centro y los estudiantes de 3º de Primaria del Colegio Colón (Maristas).

En el encuentro se podrán conocer las nuevas aventuras del superhéroe defensor de las bibliotecas, con la presencia de sus autores, los hermanos Macías. Además se pondrá en valor el cómic como herramienta didáctica. Los asistentes conocerán en persona a Biblos, superhéroe de Biblioteca y a su archienemigo el Doctor Errata, y se les obsequiará con un ejemplar del cómic.

Biblos, superhéroe de biblioteca, es una estupenda iniciativa de los hermanos Macías y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Es el primer superhéroe que incita a leer a los más jóvenes y les enseña cómo funciona una biblioteca. Los hermanos Macías crearon en 2009 esta serie de cómics, que se obsequia en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva como premio a los usuarios que alcanzan cierta cantidad de préstamos.

En conversaciones de los hermanos Macías con Antonio Gómez, director de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva, surgió la idea de usar el lenguaje icónico del cómic para atraer nuevos usuarios a las Bibliotecas, especialmente a los más jóvenes. Dado el auge cinematográfico y televisivo de los superhéroes, enseguida se planteó una parodia de este tipo de personaje. En un principio en la Biblioteca de Huelva estaban interesados en el tópico: que el personaje fuese una mujer, una bibliotecaria vieja con moño, pero los historietistas dieron la vuelta al proyecto, ya que no les resultaba atractivo dotar a un personaje así con un alter ego superheróico, entre otras cosas para no plagiar el papel de superheroína bibliotecaria que tenía Batgirl en la teleserie de Adam West de los años sesenta.

Afortunadamente, pronto decidieron darles total libertad para crear todo un universo de personajes. Aún sin tener claro si el protagonista iba a ser masculino o femenino, los tres historietistas bautizaron al personaje, que debía tener un nombre neutro, y además no sin usar las palabras man, capitán ni súper.

Después de barajar otras posibilidades, se decantaron decantamos por bautizarlo Biblos, como la antigua ciudad fenicia que fue uno de los principales productores de papiro del mundo. Del nombre de esta ciudad proceden las palabras libro, biblioteca y sus derivados. El nombre elegido fue Biblos, que vale igual para un hombre o una mujer, suena bastante épico, y además el detalle etimológico le encantó al personal de la Biblioteca de Huelva, que desde el principio se volcaron entusiasmados con el proyecto. El uniforme casi desde el principio fue el que se puede ver que se puede ver finalmente en los cómics, del cual se hicieron adaptaciones en mujeres, niños, animales, aliens, etc...

La historia de Biblos

El personaje que da título a la serie era un tipo normal que trabajaba en una Biblioteca Pública, pero se le cayó encima una estantería: libros, cómics, discos, películas… y, aparentemente, sin necesidad de radiación ni ninguna de esas cosas que les pasan a los superhéroes de Marvel Y DC, se transformó en Biblos, Superhéroe de Biblioteca.

Biblos posee superfuerza, supervelocidad y vuelo, pero su mayor superpoder es el conocimiento de todos los libros de la biblioteca con sus autores, personajes y tramas. Pero Biblos también tiene un punto débil: su vanidad.

Luego están los coprotagonistas: Leles y Óscar son una chica y un chico que van a la misma clase en un IES. Surgieron para darle al protagonista interlocutores, que actuaran dándose el contrapunto entre ellos, y de paso, en ocasiones, un toque cómico.

Las habilidades de Óscar y Leles (o sea, el manejo del catálogo online y el pilotaje del libro volador) estaban pensadas para aglutinarlas todas en Biblos, ya que en la Biblioteca de Huelva preferían un superhéroe, no un supergrupo. La misma función que Óscar y Leles cumple la que es por ahora última incorporación al Bibliogrupo: Ratomás, un ratón de longeva estirpe perteneciente a la legendaria Orden de Ratones de Biblioteca y antiguo compañero de hazañas de Lomo, el Libro Volador.

Ratomás es algo quisquilloso. Ayuda al Bibliogrupo, pero a regañadientes. Aparentemente no tiene superpoderes, pero dice ser experto en todo lo que hace, y conduce una estantería de libros que vuela. Por supuesto, todo superhéroe tiene su supervillano, y en este caso son el longevo duende de la imprenta, el Doctor Errata, y la no más joven hechicera, Censura Previa.

El protagonismo coral hace más ágil, divertida y comprensible la historieta, que de esta forma no se queda solamente en una enumeración de servicios bibliotecarios sin que ocurra nada más. Este detalle es importante porque si el objetivo es buscar nuevos usuarios para las bibliotecas públicas no se les puede ofrecer a los lectores y lectoras un producto que no sea atractivo.

Biblos ha sido concebido para todos los usuarios de bibliotecas públicas, para que cualquier usuario de cualquier biblioteca pública del mundo pueda familiarizarse con ella y su funcionamiento.

Todo un éxito

De momento se ha editado desde la Junta de Andalucía, a propuesta de la Biblioteca de Huelva, pero el éxito en otras Bibliotecas Públicas ha sido enorme, no solamente en el resto de España sino también en el extranjero. Sólo hay que asomarse por internet para ver la aceptación que tiene el personaje entre los bibliotecarios españoles y también en los países de habla hispana.

Se han entregado ejemplares a los usuarios que han superado un cierto número de préstamos, al público asistente a charlas en los IES y Bibliotecas Municipales sobre el funcionamiento de las Bibliotecas Públicas… También hay ejemplares en préstamo en muchas Bibliotecas Públicas de España, y los Clubes de Lectura de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva tienen un lote disponible para los clubes de lectura de las Bibliotecas Públicas de toda España. Se reservan ejemplares también para diversas personalidades del ámbito de la literatura, las bibliotecas y el cómic. Cualquier iniciativa de fomento de la lectura merece la pena, y el cómic es un medio atractivo para ello. Se equivocan quienes creen que al crecer ya no deben leer cómics.

Afortunadamente, las bibliotecas públicas españolas tienen ya secciones de cómics. En concreto, la Biblioteca de Huelva es muy completa en este aspecto, no solamente para niños, sino también para adultos. Es bueno que el cómic tenga una presencia importante en el espacio cultural por excelencia que son las Bibliotecas Públicas.

Biblos es un ejercicio de comunicación integral que traspasa el mundo del cómic: presencia en web y redes sociales, videojuegos Arcade, camisetas, marcapáginas, figura de Biblos dos metros y medio, su propia canción de Biblos (que incluso ha sido interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva). En pleno auge de los llamados motion cómics, Biblos tuvo el suyo para su debut. Un motion cómic vendría a ser una especie de cómic animado utilizando los dibujos originales de los cómics. Se trata de dar animación parcial, de manera que se logra un cierto efecto de movimiento; agregándole a esto música, efectos de sonido y voz. Es un paso intermedio entre los dibujos animados y los cómics. En el caso de Biblos, se prefirió no contar el cómic entero sino hacer una especie de tráiler cinematográfico. Este tráiler fue seleccionado para representar a España en el Congreso Internacional sobre Bibliotecas celebrado en marzo de 2009 en la ciudad alemana de Leipzig. Una versión ampliada del trailer se presentó en el V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas organizado por el Ministerio de Cultura, celebrado en Gijón en noviembre de 2010, y en septiembre de 2011, se mostró en el Encuentro “Maneras de leer” que se celebró en Madrid, con profesores de etapas no universitarias, bibliotecarios, mediadores y agentes de promoción de la lectura.

Los servicios bibliotecarios son universales y por eso los cómics de Biblos sean universales también, pero el edificio que sale en los cómics está inspirado con algunas licencias en el de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva y su entorno. Las historias son fluidas, narran una trama, pero al mismo tiempo muestran que las bibliotecas públicas no son solamente almacenes de libros, sino que hay hemeroteca, fonoteca y otros muchos servicios que hacen que sea un punto de encuentro de usuarios.

El catálogo de las Bibliotecas Públicas es online y está al alcance de todos. Este aspecto se ha querido reflejar en Óscar, quien maneja el OPAC representando al usuario medio y al mismo tiempo solucionando los problemas propios de cada aventura. Óscar y Leles son amalgama de diversas personas, de ellas toman sus nombres, el físico, el carácter, la forma de vestir… sin caer en el guiño autobiográfico. Por ejemplo, para Óscar, también conocido como Marcapáginas, se planteó un nombre corto de una o dos sílabas, rápido de pronunciar y corto para escribir. En cuanto al look, algo juvenil genérico y no demasiado perecedero y un corte de pelo y complexión física acorde con el conjunto. Posteriormente, se barajaron multitud de nombres hasta llegar a Óscar, debido a los enormes ojos redondos daban pie a que su nombre comenzara por la letra O.

Poner gafas a Biblos fue porque se asocia gráficamente a la lectura. Personajes con gafas hay cientos, así como también hay miles de tipos de gafas. Se eligió un tipo de gafas concreto para que al mismo tiempo de darle ese toque intelectual sirviera para darle un carácter despistado que le da comicidad.

La guinda de estos cómics la pusieron, con sus artículos de prólogo y epílogo de las distintas entregas de Biblos, los periodistas Toni Guiral, Víctor Márquez Reviriego y Jesús Marchamalo, el historietista Jan, el ilustrador José Ramón Sánchez, y el poeta Luis Alberto de Cuenca. Justo antes de la pandemia de coronavirus, Biblos estaba celebrando su 10º Aniversario, y en 2021, fue proclamado Onubense del Año en la catagoría de Arte y Cultura por los lectores de Huelva Información.