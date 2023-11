El Banco de Alimentos de Huelva confía en la Gran Recogida para salvar "el peor año de sus doce de historia"

Las estanterías del Banco de Alimentos de Huelva (BAH) están preocupantemente vacías. No es para menos. Las donaciones no dejan de disminuir, y no porque la solidaridad vecinal sea menor sino porque el encarecimiento de la vida está dejando a las familias onubenses cada vez con menos recursos de los que disponer.

Los datos son claros. "Este año hemos recogido casi un 30% menos de alimentos por motivos muy diversos", ha explicado Juan Manuel Díaz, presidente del Banco onubense. "Es el peor año de los doce de vida que tiene el BAH". Ahora las miras están puestas en la campaña anual de macrorecogida de alimentos, que se celebrará el próximo 24 y 25 de este mes de noviembre. "La Gran Recogida 2023 es nuestra gran esperanza para revertir esta situación y volver a recuperar el ritmo de otros años".

Díaz ha recordado que desde la organización ya se está trabajando para recabar "cuanta más solidaridad mejor". Quienes deseen participar podrán hacerlo cualquiera de los numerosos puntos habilitados de Huelva. "Estaremos en el conjunto de la provincia, en concreto en 42 municipios, incluida la capital". Sobre los lugares donde participar, como viene siendo habitual, el Banco de Alimentos contará con personas voluntarias en "un total de 221 tiendas cubriendo las cadenas habituales de alimentación: Hipercor, Carrefour, Día, Más, Covirán, Aldi, El Jamón y Lidl de las cuales 61 estarán en Huelva capital".

La donación económica se impone

Como ya viene sucediendo otros años, son muchos los supermercados y tiendas que recogen solo aportaciones económicas en lugar de alimentos y esto puede estar detrás de la caída de donaciones. "Queremos dejar claro a la ciudadanía que no tengan preocupación porque el dinero llega", asegura Juan Manuel Díaz. De hecho, "es un sistema que nos beneficia porque somos nosotros los que elegimos qué productos necesitamos con el dinero donado en función de las necesidades en lugar de encontrarnos con productos de los que tenemos excedentes".

A pesar de ello, aún hay establecimientos que aceptan donaciones en especie además de donaciones en caja. "Los supermercados de Mercadona, Día, Lidl aceptan donaciones en caja mientras que Carrefour Hipercor y las 108 tiendas de El Jamón aceptan la donación mixta (dinero y/o aliemento)". Esto es una cuestión del propio establecimiento. "Ellos ponen las normas y nosotros nos supeditamos pero es cierto que vamos avanzando en la línea de la donación económica y es una tendencia que se va consolidando".

Ya sea en dinero o en alimentos, "tenemos que confiar y ser lo más generosos posibles porque la situación es grave", ha explicado el presidente el Banco. "El dinero llega a una contabilidad separada a las tiendas y es ahí, con la cantidad final, cuando nos permiten coger lo que necesitamos".

Apoyo desde el Puerto de Huelva

El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, ha estado presente en el lanzamiento de la campaña de la Gran Recogida, donde ha querido poner en valor una vez más la importante labor del voluntariado que hace posible el Banco de Alimentos.

"Desde el Puerto queremos felicitar a la institución por la labor desinteresada que llevan a cabo por 16 mil personas en Huelva y pedimos a los onubenses que se sumen y a Huelva que sea solidaria", ha incidido Santana. Por parte del Puerto, ha dicho, la aportación estará garantizada. "Por nosotros no va a quedar. Un año más tenéis el máximo de aportación de lo que nos permite nuestro consejo de administración.

A la población querríamos decirle "que llegan días importantes, que estamos haciendo el bien y debemos batir el récord de donaciones este año", ha expresado Santana.