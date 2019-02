Del Balneario de la Cinta al Club Marítimo de Huelva

Las posibilidades para el ocio en la Ría de Huelva llevaron a la instalación de diversos balnearios desde la zona del muelle de la compañía de Río Tinto hasta la Punta del Sebo. En 1917 se levanta el Balneario del Odiel, desde 1942 se cuenta con el Club Náutico y más tarde el Balneario de Nuestra Señora de la Cinta, de 1951, y el Balneario Municipal de 1957. Todo se irá diluyendo por la prohibición, en 1969, del baño en estas aguas, por la contaminación del Polo Industrial.

Sin embargo, quedará en pie una entidad que no sólo será testimonio de aquella época, sino que es bandera de futuro en los deportes náuticos, el Real Club Marítimo de Huelva. Esa aventura que comenzó ahora hace 50 años nació en el Balneario de Nuestra Señora de la Cinta, un club de pesca que llevará también el nombre de la Patrona de Huelva, constituido el 5 de septiembre de 1969. Luego pasó a llamarse Club Marítimo de Educación y Descanso y más tarde Club Marítimo Sindical, hasta llegar a ser Club Marítimo de Huelva y, desde 1994, Real Club Marítimo de Huelva.

No ha sido fácil este tiempo y no fue estéril la lucha para mantener estas instalaciones, la podemos personificar en Juan Ortiz. El con un grupo de onubenses no solo mantuvieron al club, sino que dejó viento favorable para su navegación. Existen periodos claves como es el convenio con el instituto Social de Tiempo Libre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 1982, cuando al club le ceden el uso de las instalaciones de un balneario que no funcionaba como tal. Transferidas las instalaciones a la Junta de Andalucía, las remodeló y reconociendo la labor del Club Marítimo firmó un convenio en 1994 por el que mantendrá sus actividades.

En 1999 hay una gran lucha para mantener el club frente a la Empresa Pública del Deporte Andaluz, a la que pasaría a depender el Centro de Actividades Náuticas, sede del Club Marítimo, tras haberse creado la Consejería de Turismo y Deportes, en 1996.

El club llamó a la movilización de Huelva, hubo encierros y manifestaciones en la calle. Al final, se consiguió que el Club Marítimo se mantenga donde se fundó y gestione el Centro de Actividades Náuticas de Huelva, dependiente de la Junta de Andalucía, donde hay clases de vela y piragüismo.

De las actividades del Club Marítimo hay que destacar la Semana Náutica Colombina, de gran trayectoria y seguimiento.

Ahora, a disfrutar de estos cincuenta años de vida.