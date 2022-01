Balance 2021: El Materno Infantil y el hospital público de la Costa protagonizan las asignaturas pendientes de Huelva

La pandemia ha marcado, por segundo año consecutivo, el itinerario de intervenciones en materia sanitaria en la provincia de Huelva. La sanidad onubense, que tradicionalmente ha permanecido en situación de clara desventaja respecto al resto de provincias andaluzas, ha dado un paso al frente para acelerar la recuperación de un retraso de décadas, pero vuelve a suspender en la asignatura que siempre se le atraganta: el hospital Materno-Infantil.

La previsión para el impulso del citado centro hospitalario, que parece ser más un lujo que una necesidad, pasaba por su anuncio en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2021. Aquel cinco de noviembre no se conoció finalmente la cuantía que iría destinada al mismo y tuvieron que pasar cuatro días para que el Partido Popular anunciase una enmienda a sus propios presupuestos para incluir una partida de seis millones de euros destinados al hospital Materno-Infantil.

Sobre la ubicación no ha trascendido aún información. La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, explicó en los días previos a la Navidad que aún estudian diferentes opciones respecto a la localización, por lo que no ha confirmado ni que la infraestructura se ubicará finalmente en el antiguo hospital Blanca Paloma ni que lo hará en la parcela que se había habilitado en el hospital Juan Ramón Jiménez, cuyo proyecto tenía luz verde del Ayuntamiento de Huelva desde marzo. Tales detalles no trascenderán, según el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "hasta que todo esté bien atado", en declaraciones que dio hace casi dos meses.

Infraestructuras sanitarias

Las novedades más positivas del territorio onubense han quedado evidenciadas en la atención hospitalaria. Así, el hospital Juan Ramón Jiménez puso en marcha el segundo acelerador lineal, incorporado mediante convenio con la Fundación Amancio Ortega. Con este equipo, gemelo del primero, operativo desde el 14 de julio de 2020, se renovó por completo el servicio de Oncología Radioterápica. Este dispositivo trajo consigo mucha más seguridad, tratamientos más efectivos y la reducción en el número de sesiones y el tiempo de cada sesión.

Otra de las mejoras experimentadas por el centro hospitalario fue el aumento en un 37% de la capacidad de la Unidad de Cuidados Intensivos con la apertura de seis nuevos boxes. Este nuevo recurso asistencial derivó en una mayor disponibilidad de camas para mejorar la atención de los pacientes críticos, de especial relevancia en una situación de pandemia. Asimismo, también se puso en marcha la nueva Unidad de Reanimación Postquirúrgica dotada con 13 camas. En esta unidad se atiende a pacientes que necesitan tras su intervención un mayor nivel asistencial en los cuidados postoperatorios, tanto de monitorización como de tratamiento.

Del mismo modo, el hospital impulsó un plan general de adecuación y mejora en la Unidad de Hospitalización 4.3, una de las alas que ha estado dedicada a la hospitalización de pacientes con Covid-19. De este modo, se dotó a varias habitaciones con esclusa y control de presiones con la finalidad de poder atender a pacientes con un proceso infecto contagioso que precisan de un estricto aislamiento microbiológico. Asimismo, se amplió el espacio de los aseos en estas habitaciones y se mejoró la accesibilidad. A su vez, se acometió la ampliación y remodelación de las instalaciones del servicio de Medicina Nuclear, con una inversión superior a los 930.000 euros. La finalidad era habilitar nuevos espacios destinados a aumentar la diferenciación de los dobles circuitos para pacientes con Covid-19 y con otras patologías, incorporar nuevo equipamiento electromédico e incrementar la capacidad diagnóstica de este servicio. Igualmente, en las inmediaciones del centro hospitalario se llevaron a cabo actuaciones para la renovación del asfaltado del recinto.

De otro lado, conviene destacar un hito excepcional a nivel nacional. El hospital realizó la donación por vez primera de una córnea de una persona viva que, debido a una patología no maligna, precisaba de la extirpación del tejido ocular. Al comprobar que la córnea mantenía intactas todas sus propiedades, el servicio de Oftalmología y la Coordinación de trasplantes del centro le propusieron la posibilidad de donarla al banco de tejidos. De este modo, otra persona recuperó la visión gracias al trasplante de esta córnea.

Por su parte, el hospital Infanta Elena invirtió más de un millón de euros en la renovación de varias áreas estratégicas. Así, finalizó las obras de remodelación total del ala izquierda de hospitalización de la 5ª planta, gracias a la cual se renovaron al completo todas las habitaciones de hospitalización general con las que cuenta, transformándolas en individuales y mejorando así la seguridad y la comodidad de pacientes y familiares.

También se acometieron obras en el área de Urgencias, que aumentó en 800 metros cuadrados su superficie, lo que permitió incorporar nuevos dispositivos sanitarios y circuitos asistenciales dedicados en exclusiva a la atención de los pacientes que presentan patologías respiratorias. Además, hay una nueva zona de Observación con tres boxes más para camas y un área de sillones, tres nuevas consultas, una sala de triaje o clasificación de pacientes específica, un espacio para control de enfermería, áreas de exclusa y almacenamiento y una zona de aseo; Además, el hospital inauguró una sala en el área quirúrgica con el fin de dar acogida a una mayor actividad quirúrgica con ánimo de ampliar la capacidad asistencial y mejorar la bioseguridad de las intervenciones y los tiempos de espera.

Una de las apuestas de mayor envergadura del hospital es relativa al cáncer. En este sentido, el centro hospitalario puso en marcha dos nuevas torres de endoscopia de alta gama que permiten mejorar sustancialmente la detección y el abordaje terapéutico por vía endoscópica del cáncer en todo el aparato digestivo.

También son reseñables el impulso de una nueva especialidad docente, Anestesiología y Reanimación, dentro del programa EIR destinado a licenciados en diferentes ramas de Ciencias de la Salud, con lo que el centro hospitalario pasa a contar desde este curso con seis especialidades; y la implantación de una nueva unidad destinada a la asistencia de Covid persistente, destinada a pacientes que siguen sufriendo síntomas de la enfermedad tiempo después de haber superado la fase aguda.

Por último, el Hospital de Riotinto completó el proceso de ampliación en el Servicio de Urgencias con el objetivo de mejorar la calidad de la atención a la ciudadanía y las condiciones en que desempeñan su labor los profesionales; y amplió el horario de la sala de fisioterapia, que se extiende también a la tarde.

De otro lado, incorporó una nueva técnica quirúrgica que posibilita la extirpación de pólipos y miomas uterinos sin necesidad de ingreso, mejorando así considerablemente la calidad en la asistencia y comodidad de la población femenina.

Atención Primaria

La Atención Primaria continúa centrando las principales reivindicaciones de los sanitarios, quienes asisten a "continuos escenarios de saturación". En este sentido, los sindicatos del sector ponen de relieve una atención primaria "maltrecha" e insisten en que las demoras para la consecución de una cita médica siguen siendo una realidad. Así, los profesionales aseguran asistir a "una sobrecarga de trabajo" y, por ende, piden un plan de refuerzo de plantillas y mejores condiciones laborales y retributivas.

La principal respuesta de la Consejería de Salud y Familias a tales reivindicaciones fue la inauguración del centro de salud de Isla Chica el pasado verano, si bien cabe recordar que este edificio iba a estar operativo antes de que finalizase 2020, según los plazos que se marcó la Junta de Andalucía. Un "problema" en la red de alcantarillado obligó a posponer a 2021 la apertura de esta infraestructura, la cual dispone de una superficie construida de 2.566 metros cuadrados, en la que se distribuyen un área de atención a la ciudadanía, otra asistencial y una tercera de dispositivos de apoyo.

Otra localidad que estrenó centro de salud en 2021 fue Gibraleón, si bien también se beneficiará del mismo San Bartolomé de la Torre. El nuevo edificio, que cuenta con una inversión superior a 2,5 millones de euros, dispone de unas instalaciones que se caracterizan por su amplitud, modernidad y confortabilidad y estar adaptadas a los dobles circuitos asistenciales covid y no covid que requiere la actual situación de pandemia, así como por incorporar tres nuevos servicios que van a evitar los desplazamientos de la población a la capital para beneficiarse de los mismos, como son odontología, fisioterapia y rehabilitación y radiología.

Del mismo modo, los cerca de 4.200 vecinos de Niebla pueden hacer uso del nuevo consultorio desde mayo, una infraestructura que supone un importante avance en la calidad de la asistencia a los usuarios y las condiciones en que desarrollan su actividad los profesionales.

También contaron con reformas los centros de salud de La Palma del Condado e Isla Cristina. El primero añadió un nuevo edificio anexo que incorpora cinco consultas, sala de espera, almacén y aseos adaptados a las personas con movilidad reducida, mientras que el segundo sumó una estructura unida al edificio principal dotada de cinco nuevas consultas de Medicina de Familia y Enfermería y sala de espera para los pacientes.

Por su parte, el hospital público de la Costa sigue a la espera de poder prestar asistencia sanitaria a unos 100.000 habitantes de los municipios de Lepe, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villablanca. El compromiso de las administraciones pasaba por estrenar el hospital en 2021, pero los accesos al mismo aún ni han comenzado. Para los mismos hay una partida presupuestada para 2022 de medio millón de euros.

Sanidad privada

La provincia de Huelva no solo ha progresado en materia de sanidad pública, sino que también lo ha hecho en sanidad privada, gracias a los importantes avances protagonizados por esta última. En este sentido, el Hospital Quironsalud Huelva puso en marcha la Unidad del Dolor para los pacientes crónicos, un nuevo servicio liderado por el especialista en anestesiología y reanimación Luis Fernández López, así como la cirugía oncoplástica para la reconstrucción inmediata en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, técnica que repercute en una reconstrucción completa de la mama, la cual permite a la paciente recuperar su bienestar lo antes posible.

Por su parte, la clínica HLA Los Naranjos ha incorporado a su cartera de servicios en 2021 la cirugía del contorno corporal para recuperar la figura tras la pérdida de peso, además de un nuevo servicio de telerdermatología que garantiza la evaluación de las lesiones cutáneas en un plazo de entre 24 y 48 horas. A su vez, es reseñable el hecho de que la clínica fue premiada en la vigésimo segunda edición de los Premios TOP 20 en la categoría Gestión Hospitalaria Global. Los TOP 20 que organiza IQVIA, empresa líder en el uso de datos, tecnología y analíticas avanzadas, son el programa de referencia en el entorno sanitario español.