Los sindicatos advierten de que la normalidad en los centros de salud de Huelva sigue marcada por "las demoras"

Los centros de salud de la provincia de Huelva regresan paulatinamente a la normalidad en este mes de octubre, pero a una normalidad que, para los sindicatos onubenses, "continúa marcada por las demoras para conseguir una cita presencial y por la escasez de médicos". Así, tal y como asegura a esta redacción el vocal de Atención Primaria en el Sindicato Médico de Huelva, Joaquín Batanero, el "embudo en los centros de salud sigue sin desaparecer".

A este respecto, conviene recordar que la Consejería de Salud y Familias viene potenciando la accesibilidad de la población a los servicios de atención primaria, "una vez que la situación epidemiológica por la pandemia de Covid-19 y el avance de la campaña de vacunación así lo han permitido". De este modo, se está impulsando un mayor volumen de citas presenciales en detrimento de las consultas telefónicas que, si bien es cierto que han venido para quedarse, se reducen a aquellos casos más leves.

En cualquier caso, según expone el responsable de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, "faltan tantos profesionales en atención primaria que resulta imposible atender a un cupo tan grande de usuarios". En este sentido, añade que son "varios" los centros de salud de la capital con demoras de hasta 15 días para una consulta telefónica, un escenario que "también se repite para las citas presenciales".

Joaquín Batanero “El problema de base está en la falta de personal para atender de forma presencial”

En este punto, conviene resaltar que el escenario es muy dispar si se compara la provincia con la capital, tal y como expresan desde Comisiones Obreras (CCOO). El secretario general del sindicato provincial de sanidad y sectores sociosanitarios, Juan José Rodríguez, pone de manifiesto "una gran variabilidad en la media de demora para una cita presencial", apreciable en los apenas dos días de media que hay que esperar para una cita en el Área de Gestión Sanitaria Norte (en grandes centros de salud como Valverde o Aracena la demora alcanza los cuatro días, pero en los pequeños puede llegar a un único día), un tiempo muy diferente al que hay que esperar en Lepe o en algunos centros de la capital, "donde la demora llega incluso a las dos semanas". Asimismo, Rodríguez añade otros ejemplos como Bollullos Par del Condado, Almonte o Ayamonte, donde las esperas alcanzan los cuatro, cinco y ocho días respectivamente.

A ello, la Unión General de Trabajadores (UGT), a través de su delegado en atención primaria, Manuel Yust, añade que en La Palma del Condado "están dando citas para el 5 de noviembre", al tiempo que en la capital hay centros de salud "en los que no hay consultas ni para dentro de 15 días, pues la agenda se ha desbordado".

César Cercadillo “En cada centro faltan, al menos, dos profesionales para atender la demanda”

El problema de base está, según el Sindicato Médico, en "la falta de médicos y facultativos para atender presencialmente", motivado por "unas condiciones laborales que no resultan atractivas". Así lo consideran también desde CSIF, cuyo responsable de Sanidad recuerda que la provincia "está falta de médicos desde hace más de 20 años, dado que los contratos son precarios". Tanto es así, que, según César Cercadillo, los profesionales se encuentran con ofertas de contratación de solo seis meses, un período de tiempo muy lejano a los tres años que garantizan otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha".

UGT también comparte la apreciación de que "Huelva siempre ha sido una provincia en la que los médicos no se quieren quedar después de terminar la residencia". El motivo radica en "los contratos más suculentos y, sobre todo, en una estabilidad laboral que aquí escasea", remarca Yust, quien insiste en que "los médicos saben que pasar consulta en Huelva es machacarse".

Juan José Rodríguez “La espera para una consulta se reduce en los pequeños pueblos del Área Sanitaria Norte”

Desde CSIF remarcan que en la capital faltan, al menos, dos médicos o enfermeros en cada centro de salud con ánimo de cubrir toda la demanda asistencial. De ahí que "advertimos una mala gestión por parte de la gerencia del distrito sanitario Huelva-Costa".

Todo ello desemboca en un escenario de "desbordamiento" en los centros de salud onubenses, cuyos profesionales "echan en falta herramientas y más recursos humanos para poder atender a todo el cupo de usuarios", según expresa César Cercadillo. De hecho, esta sensación de "desborde" viene dada por las campañas de vacunación, que exigen "un mayor número de enfermeros en atención primaria" y por todos los pacientes con patologías crónicas que desean acudir a su médico para una revisión. "Es tal el volumen de consultas que los profesionales sanitarios están desbordados", finaliza el responsable de Sanidad.

Sobre la contratación, CSIF emitió un comunicado durante la presente semana en el que calificó de “lamentable” la decisión de la Consejería de Salud y Familias "de no renovar a 8.000 de los 20.000 profesionales que contrató como refuerzo covid y cuya vinculación finaliza el próximo 31 de octubre", lo que va a suponer un recorte de más de 200 trabajadores en la provincia de Huelva. Esta decisión se antoja como "un tijeretazo a todos los niveles en los centros hospitalarios, con la incertidumbre añadida de no saber quiénes de esos profesionales continúan y cuáles se quedan en la calle”, lamentaba Cercadillo.

Manuel Yust “Los médicos no se quieren quedar tras la residencia, dado que no tienen estabilidad aquí”

En este punto, desde el Sindicato Médico también piden "un refuerzo de la atención primaria, pero con contratos dignos, dado que hay médicos que no quieren venir por las condiciones retributivas y temporales" que se les ofrece en la comunidad autónoma andaluza y, por ende, en Huelva. Además, Joaquín Batanero destaca que "hay bajas que no se cubren, al igual que vacantes e, incluso, vacaciones. De ahí que la situación sea insostenible en muchos centros de salud".

En lo que se refiere al colectivo de enfermeros, el delegado de atención primaria de Satse Huelva, José Manuel Velázquez, no advierte demoras para los casos en los que se precisa la atención de un enfermero. "Seguimos atendiendo como siempre, tanto en los domicilios como en los centros de salud, sin que se produzcan tiempos de espera". No obstante, sí que reconoce la "demora existente con respecto a las consultas relacionadas con otras profesiones sanitarias".

José Manuel Velázquez “Nunca se han producido demoras en las tareas que llevan a cabo los enfermeros”

Por su parte, UGT recuerda que Salud y Familias ha abierto una consulta de acogida, en la que los enfermeros realizan una primera valoración de las personas que acuden de forma presencial al centro de salud con una demanda clínica no demorable sin que se trate de una urgencia vital o muy grave, "una iniciativa que da muchos problemas porque no es lo que desea el usuario, que lo que quieres es ser visto por su médico". De hecho, su delegada de atención primaria, Manuel Yust, define esta consulta como "ruina, pues no soluciona nada, sino que agrava los problemas de unos enfemeros que ven como los usuarios pagan con ellos mismos el estar molestos por la situación".