El Ayuntamiento de Moguer adjudica la limpieza de los terrenos del Ceus

Si a comienzos del mes de agosto el panorama para la instalación del Centro de Vuelos no Tripulados en Moguer se antojaba como una misión más que complicada, en parte por la cerrazón de todas las partes implicadas en el desbloqueo del mismo, los últimos acontecimientos pueden suponer un cambio en la dirección adecuada para que un día se convierta en una realidad. El Consistorio de Moguer adjudicó a la empresa Maderas Hinojos, el concurso sobre el aprovechamiento de madera de pino y eucalipto, así como el desbroce de arbustos en la parcela de 75 hectáreas de monte descatalogado en el paraje conocido como el Sitio de la Atalaya que irá destinado al Ceus. La oferta aceptada es de 94.950 euros y era la sexta de entre todas las presentadas al concurso convocado el pasado mes de junio.

Tal y como adelantó Huelva Información, el descenso en el precio de la biomasa que establece la empresa Ence, hizo que las cinco primeras empresas que habían presentado ofertas notablemente superiores (la primera de ellas fijó un precio de 154.010 euros) desistiera de la misma, con lo que el concurso se encontraba sin adjudicar desde entonces.

El resto de las entidades que concurrían al concurso también ofertaron por encima de los precios de mercado, con lo que la cascada de renuncias amenazaba con dilatar el proceso más allá de la fecha de caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Ceus el 9 de octubre y enterrarlo de una manera definitiva. No obstante, esas renuncias, al compartir las empresas equipos directivos se produjeron en bloque, lo que aliviaba la necesidad de dejar diez días entre una y otra tal y como marca la normativa que se sigue en este tipo de adjudicaciones. La oferta presentada por Maderas Hinojos sí se adecua a esos precios de mercado, por lo que era asumible por la entidad y aceptó la misma.

La intención del Ayuntamiento moguereño es que las obras comiencen lo antes posible, de hecho según pudo conocer Huelva Información, la intención del alcalde de la localidad es firmar la adjudicación de manera inmediata.

En cualquier caso, todavía queda un trámite pendiente, ya que la empresa debe presentar un plan para limitar el riesgo de incendios forestales como consecuencia de la realización de los trabajos, algo en lo que se será especialmente cuidadoso si se tiene en cuenta la devastación que sufre la sierra onubense como consecuencia del incendio de Almonaster. La vegetación presente en la zona hace que se extremen las medidas para evitar que pueda producirse un incendio forestal en un lugar cercano a espacios protegidos, aunque fuera de los mismos. Sólo entonces se dará inicio a unas obras que pueden estar listas con el tiempo suficiente como para continuar los trámites antes de llegar al 9 de octubre.

El siguiente paso es conseguir que la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible, descatalogue los terrenos en los que se asentará el Ceus como Monte Público de Andalucía donde se encuentra en la actualidad. A comienzos del mes de agosto, el responsable en Huelva, Álvaro Burgos, remitía un escrito al Ayuntamiento de Moguer al que tuvo acceso Huelva Información, en el que confirmaba que “de acuerdo con el artículo 48 del Reglamento Forestal de Andalucía, no podrá tramitarse la exclusión de estos terrenos del Catálogo de Montes de Andalucía, hasta que hayan perdido legal y fehacientemente su condición de monte o terreno forestal. Por ello es necesario que se proceda a la corta y eliminación de la vegetación existente en dicha superficie, actuaciones autorizadas en la AAU y pendientes de ejecución. Una vez eliminada la cubierta forestal, podrá continuar la tramitación de su exclusión del Catálogo de Montes de Andalucía”. El Consistorio moguereño pidió que la propia adjudicación de los trabajos de limpieza sirviera para iniciar los trámites de la descatalogación, para lo que envió un escrito en el que solicitaba dicha medida y que es previsible que sea reiterada en los próximos días.

Una vez que la superficie esté descatalogada, la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental dejará de tener efecto de manera inmediata. Eso no significa que, tal y como adelantó Huelva Información el pasado 9 de agosto, que los trabajos del Ceus comiencen de una manera inmediata. De hecho, los mismos no se iniciarán hasta el año que viene. El recorte de fondos del Ministerio de Defensa, así como la poca voluntad del propio Instituto Nacional de Técnica Aerospacial de implicarse en el desarrollo del mismo a través del aporte de nuevos fondos, hace que los primeros trabajos no estarán en marcha hasta el año que viene, cuando se podrá optar al plan de fondos europeos del periodo 2021-2025 a los que previsiblemente optará el proyecto Ceus. Falta también la firma del convenio entre Defensa y la Junta para dar contenido a la implicación de las dos administraciones.