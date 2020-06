El Ayuntamiento de Moguer licita la limpieza de los terrenos del Ceus

Los primeros trabajos en los terrenos que deberán convertirse en el Centro de Vuelos no Tripulados (Ceus) en la localidad de Moguer, verán las primeras obras en los próximos días, en concreto tal y como adelantó el pasado domingo Huelva Información, la correspondiente a la limpieza de dichos suelos hasta ahora catalogados como forestales. El Ayuntamiento de la localidad ha sacado a licitación el denominado Contrato de enajenación del aprovechamiento de madera de monte descatalogado destinado al proyecto Ceus, por un total de 81.480 euros, unos trabajos que deberán estar finalizados en menos de cuatro meses para poder así cumplir con el plazo determinado por la Declaración de Impacto Ambiental que finaliza el próximo mes de octubre. No obstante, estas obras no sirven para permitir salvaguardar dicho vencimiento, toda vez que se trata de meras labores de adecuación.

En el expediente consultado por Huelva Información, el Ayuntamiento de Moguer señala que “los terrenos objeto del proyecto Ceus” son actualmente de propiedad municipal –se está a la espera de la formalización de la compra por parte de Instituto Nacional de Técnica Aerospacial que ya aceptó la oferta del Consistorio– y “han perdido la condición de terrenos de dominio público forestal, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 29 de octubre de 2013, por el que se determina la prevalencia del Interés científico-tecnológico sobre el forestal de dicho proyecto, así como la descatalogación de los terrenos necesarios y la desafectación del dominio público forestal”.

Así, el Consistorio moguereño resalta que “se ha culminado la tramitación de los expedientes medioambientales necesarios para poder tramitar los correspondientes a la ejecución de obras”. Así, mediante “Resolución de 9 de octubre de 2014 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, se formuló la Declaración de Impacto Ambiental del Centro de Excelencia de Sistemas no Tripulados y mediante Resolución de la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, se otorgó la Autorización Ambiental Unificada para el Ceus”, a la vez que recuerda que “se ha prorrogado la vigencia de ambos instrumentos”.

El expediente añade que “se pretende iniciar las obras del proyecto Ceus en fecha próxima por lo que es imprescindible eliminar la corteza vegetal en la parcela descatalogada, con la corta de la madera de pino y eucalipto y el desbroce del material”.

Se calcula que en las 75 hectáreas se obtienen 35 toneladas por hectárea para biomasa y 40 toneladas por hectárea de materia maderable. Del aprovechamiento, “hay que detraer el coste del desbroce, establecido en 220 euros por hectárea”.Con todo ello, la valoración del aprovechamiento total sería de 26.250 euros en biomasa y 63.000 euros en madera, a los que hay que restar los 16.500 euros del desbroce con lo que la cantidad sería de 72.750 euros, es decir la cantidad de licitación sin el IVA correspondiente.

Sobre el plazo de ejecución, el decreto firmado por el Ayuntamiento de Moguer, se reconoce que el mismo “puede fijarse en tres meses, si bien para la ejecución de los trabajos en los meses de peligro alto de incendio forestal, debe tenerse en cuenta la resolución que determina la puesta en marcha de medidas preventivas” de cara a prevenir riesgo de fuego.

La adjudicación “se efectuará por procedimiento abierto y se tendrá en cuenta como único criterio para la misma, el precio ya que se trata de una subasta que es la forma tradicional de adjudicar dichos aprovechamientos, pues las condiciones y requisitos a cumplir por el adjudicatario y su control por la Administración, han de quedar perfectamente reflejados en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas”. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo día 23 para presentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento de Moguer. Dos días después se abrirán los sobres con la documentación administrativa.