El Ayuntamiento de Huelva insiste en que "aún no hay decisión" sobre el futuro del Centro Jesús Hermida

"No se ha tomado ninguna decisión" sobre el futuro del Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva. Así lo aseguraba este martes el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento, Nacho Molina, quien subraya que está "en proceso de diálogo" con todos los actores, si bien el objetivo es "potenciarlo".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el concejal remarcó que "no se había tomado ninguna decisión", porque "simplemente estábamos dialogando con los actores principales" y "viendo qué podíamos hacer ante un centro que durante estos años no ha sido potenciado", y que "no está a la altura de lo que podría llegar a ser", por lo que señaló que su objetivo es "potenciarlo".

En cuanto a la exposición permanente sobre la figura del periodista Jesús Hermida que alberga este centro, Molina apuntó que "si no nos gustara el área expositiva del centro, no hubiésemos pensado en ningún momento llevarlo al mayor centro expositivo y cultural que tiene la ciudad, que es la Casa Colón", porque "hay una realidad, y los datos los dimos en el Pleno, y es que han pasado por allí 3.000 personas en el año 2023, de las cuales la mayoría son colegios, entonces está muy bien que los niños conozcan el centro, pero no hay una aceptación ni la gente de Huelva mismo sabe que existe".

En este sentido, manifestó que "parece que ahora todo el mundo se ha dado cuenta que hay que potenciarlo, cuando desde 2019 no abre ni por las tardes, y sin mucha vida", por ello, remarcó en que "hay que hacer actividades, llenarlo de vida, pero aún estábamos en la fase de hablar". Asimismo, subrayó que está "todo abierto" y la decisión se tomará "cuando concretemos y veamos la mejor solución para todas las partes y que sea beneficioso sobre todo para el legado de Jesús Hermida, que es lo importante".

Al hilo de esta cuestión el concejal también se refirió a la reubicación de las instalaciones de la televisión municipal, actualmente en la Casa Colón, ya que con la remodelación de este espacio para el plan Huelva, the British Legacy y la puesta en marcha de un Centro de Interpretación del Legado Británico, "no habrá espacio ni para la televisión ni para la Concejalía de Turismo". "Cuando tú tomas una decisión de ese tipo, lo primero que tienes que saber es que, a partir de ahora, creas otro problema y es dónde llevamos lo que hay allí. Y, claro, sabéis también de las limitaciones de espacio que tiene el Ayuntamiento y, por lo tanto, supone un problema el que no haya un espacio para una Concejalía ni para la televisión municipal", agregó.

Por ello, reafirmó que la decisión del Ayuntamiento de llevar la Concejalía de Turismo al quiosco central de la plaza de las Monjas es por dicho plan, "al igual que se pierde también la sala de exposiciones principal que tiene la Casa Colón, que también tenemos muy pocas salas expositivas y la más importante es la que tenemos allí, justo al lado de la tele, y tampoco podremos utilizarla".