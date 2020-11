Coronavirus Huelva: El Ayuntamiento de Almonte alerta de un brote "importante" de covid en la residencia Madre de Dios

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano (Mesa de Convergencia), ha informado de un brote "importante" de Covid-19 en la residencia de mayores Madre de Dios de la localidad, reseñando que, aunque aún no puede ofrecer datos concretos "porque se siguen haciendo pruebas PCR a los trabajadores y usuarios", la dirección del centro ha trasladado la existencia del mismo al Consistorio.

Así, en un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento de Almonte, Castellano ha tachado de "preocupante" esta noticia, al tiempo que ha destacado que en los últimos días "se observa un aumento de casos semanal" en la localidad.

En este punto, ha indicado que los datos del miércoles arrojaban la cifra de 56 positivos en la última semana, advirtiendo que, a este dato, "hay que sumar otros que no están registrados porque no se han hecho la prueba PCR y, por tanto, no aparecen en las estadísticas oficiales".

Por esto, la regidora ha señalado que la situación es "delicada" y "objetivamente mucho peor que durante el confinamiento", pero, al mismo tiempo, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y ha vuelto a insistir en la importancia del cumplimiento de las medidas que se han establecido para frenar al virus.

De este modo, ha subrayado que desde el Ayuntamiento seguirán haciendo todo lo posible "para minimizar los efectos de la pandemia con todos los medios", como, por ejemplo, con las fumigaciones que están realizando en los tres núcleos -Almonte, El Rocío y Matalascañas-, en los lugares de mayor afluencia de público y "los más sensibles", incluyendo las residencias Madre de Dios y El Pastorcito y los centros educativos.

Además, Castellano ha destacado "la importante labor" que realizan los Servicios Sociales Municipales, así como la empresa municipal de Servicio de Ayuda a Domicilio de Almonte (SADA) "atendiendo a las personas más vulnerables".

Asimismo, la alcaldesa ha reiterado su llamamiento para que la ciudadanía "extreme" las medidas de seguridad, "siendo conscientes, además, como ya han advertido las autoridades sanitarias, que la temporada de la gripe no ha empezado todavía y que la situación general es muy posible que empeore".

Por último, Castellano ha lanzado un mensaje de "afecto" para todas aquellas personas que sufren esta enfermedad y a sus familias, con sus "mejores deseos" de "una pronta recuperación".