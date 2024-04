Huelva se vuelca con el joven de Ayamonte tras ser escupido en la Feria de Sevilla: estas son las muestras de cariño

Este año, el influencer de Ayamonte Paco Abreu decidió que quería asistir a la Feria de Sevilla con un traje de flamenca. Sin embargo, un grupo de chavales le increpó por su forma de vestir en su regreso a casa.

Ante los insultos e intentos de increparle y meterse con su condición sexual, Paco Abreu les plantó cara, según relata en un vídeo que él mismo subió a sus redes sociales. Esto no hizo gracia a uno de los chicos del grupo que se acercó a él para escupirle en la cara, dejando al joven en shock.

En el vídeo relata estos hechos y defiende que sucesos así no deben callarse para permitir que se visibilicen estos comportamientos que todavía sufren algunas personas en nuestra sociedad. Tras la publicación del vídeo, que ha dado la vuelta a Huelva, Andalucía e incluso a otras comunidades autónomas son muchos los comentarios de apoyo que le escriben a Paco Abreu.

Muchos usuarios no entienden este tipo de comportamientos y denuncian "cuándo vamos a empezar a respetar que cada cual se vista, se enamore, haga lo que quiera con su vida". Sin duda, la indignación ha sido monumental y la indignación entre los usuarios es más que palpable, un usuario señalaba "qué poco respeto tiene la gente. A ver si nos abrimos de mente y evolucionamos", en alusión al "comportamiento penoso", como lo calificaba otro usuario en redes sociales, de los chavales que agredieron al chico.

Una mujer comenta que "a estas alturas de la vida que hagan eso, me parece indignante, ole por él, que vista como quiera, que se maquille y disfrute de la vida a su manera" queriendo lanzar su apoyo a Paco Abreu para que no deje de ser como es y de disfrutar de los momentos como quiera. Otra mujer le anima a que "no haga caso de los indeseables" y recalca que "tu vida es tuya. Ser feliz es lo importante" despenándole mucho ánimo tras estos sucesos.

También ha habido palabras de alago hacia Paco Abreu, que tras la agresión decidió que necesitaba unos días de desconexión alejándose de todo en la playa. Muchas personas no han perdido la oportunidad de animar y recordar al joven de Ayamonte lo "guapísimo" que iba ese día con su traje rojo inspirado en los claveles. "Paco, ibas espectacular, no dejes que la basura apague la luz que desprendes", escribe una usuaria.

Sin duda las personas de Huelva se han volcado para apoyar al ayamontino ya que no entienden "que daño hace a nadie que fuera tan guapísimo a la feria" como escribía una chica indignada a la vez que un chico le dice que le "hubiera dado un ramo de flores".

Ante agresiones como la vivida por Paco Abreu las palabras de apoyo y de indignación son las protagonistas en las redes sociales. Y son estos comentarios, sumado a otros cientos de ellos, los que dejan claro la posición de gran parte de la sociedad frente a estos actos "que dan pena" tal y como destacan varios mensajes de los usuarios en las redes sociales.