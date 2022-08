Arranca en Huelva una campaña de retirada de vehículos abandonados en la vía pública

Este miércoles ha arrancado en la capital una campaña destinada a la retirada de vehículos abandonados y en estado de deterioro que se encuentran en vías públicas de distintos barrios onubenses. Aunque es obligación de los propietarios el responsabilizarse de este tipo de actuaciones, debido al incremento de abandonos registrados el Ayuntamiento de Huelva, a través de la concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana, ha puesto en marcha esta actuación con el objetivo de retirar de las calles alrededor de 300 vehículos, que son los expedientes que actualmente están en marcha.

El concejal responsable de esta área municipal, Luis Albillo, ha avanzado que “se trata de vehículos abandonados en distintos puntos de la ciudad, que han sido detectados tanto por los agentes de la Policía Local de Huelva como denunciados por la propia ciudadanía, por lo que vamos a proceder a la retirada paulatina de los mismos, a pesar de que, tal y como se establece legalmente, son las personas propietarias las que tendrían que hacerse cargo de la retirada de los mismos para que al final de su vida útil estos coches puedan ser trasladados a un Centro Autorizado de Tratamiento de Residuos”.

En este sentido, el edil ha querido hacer hincapié en que “los vehículos abandonados suponen además un claro peligro tanto para los conductores que circulan y aparcan en la vía pública como para las personas que transitan por ella, por lo que para hacer frente a esta problemática es muy importante contar también con la colaboración ciudadana”.

Por todo ello, el Consistorio ha activado una campaña que permitirá proceder a la retirada de las calles y plazas de los coches que se ha constatado que se encuentran en situación de total abandono, bien por renuncias de sus propietarios o por haberse agotado el procedimiento administrativo que habilita para considerarlos como residuos sólidos urbanos, procediendo posteriormente al traslado desde el lugar donde estén situados a un Centro Autorizado para el Tratamiento residual de los vehículos (CAT) con el fin de proceder a su desguace.

Procedimiento previo a la retirada de vehículos abandonados

De acuerdo a la normativa vigente, una vez que los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico en la ciudad constatan que los vehículos han sido abandonados por sus titulares y éstos no han atendido a los requerimientos oficiales para proceder a su retirada de la vía pública puede llevarse a cabo la recogida y desguace de los mismos.

En este sentido, se recuerda a los propietarios que la Policía Local podrá ordenar el traslado de un vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación en el caso de que hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública para ser trasladado al depósito y su titular no hubiera formulado alegaciones, así como cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.

Asimismo, también se contempla esta actuación cuando se haya recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado y su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses. No obstante, el Ayuntamiento quiere indicar que, con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, se notificará al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.

Finalmente, cabe señalar que las personas que quieran denunciar un caso de abandono de un vehículo en la vía pública pueden hacerlo tanto a través de la app Línea Verde como personándose en la Jefatura de la Policía Local de Huelva, desde donde los agentes darán apertura a un expediente y se iniciará el procedimiento oportuno.