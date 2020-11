Antonio de la Torre abre el XIX Foro Universitario de Empleo 'on line' de la UHU

Una conferencia del actor Antonio de la Torre ha abierto hoy el XIX Foro Universitario del Empleo, que se desarrolla de manera virtual hasta mañana jueves y sirve un año más como punto de encuentro entre el tejido empresarial onubense y los estudiantes de la Universidad de Huelva (UHU).

Ante las alrededor de 300 personas inscritas en el Foro, organizado por el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Onubense (Soipea), De la Torre ha ofrecido una charla de motivación dirigida a los estudiantes, a quienes ha transmitido un mensaje de optimismo. “El futuro no es negro porque el futuro no existe, lo hacéis vosotros con vuestra propia voluntad”, ha remarcado.

Es “voluntad”, precisamente, la palabra que más le gusta del castellano, ha proseguido el reconocido actor malagueño, que ha puesto como ejemplo su propia experiencia vital, en la que han sido cruciales dos viajes: el primero, cuando se trasladó a Madrid a estudiar Periodismo; y el segundo, cuando se marchó para ingresar en la Escuela de Interpretación.

Antonio de la Torre también ha respondido a las preguntas realizadas por los estudiantes y se ha referido a la película La trinchera infinita, protagonizada por este actor y seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los Premios Oscar. Sobre ella, ha remarcado el hecho de que se rodara en parte en la provincia de Huelva y ha establecido un paralelismo entre el confinamiento que sufre el protagonista de la historia con el confinamiento actual provocado por la actual crisis sanitaria del coronavirus.

A las preguntas de la vicerrectora de Innovación y Empleabilidad de la UHU, Isabel María Rodríguez, sobre los logros de su carrera, De la Torre ha destacado que “no hay mejor Goya que la felicidad”.

El director de Empleo, Emprendimiento y Cátedras Externas de la UHU, Francisco José Barba, ha mostrado su satisfacción por la participación de Antonio de la Torre y ha hecho una valoración muy positiva de la misma. “Ha llevado a cabo una charla de motivación y lo ha conseguido, pues los alumnos y alumnas han salido muy contentos”, ha subrayado.

Antes de la conferencia del actor ha tenido lugar la inauguración de este XIX Foro Universitario del Empleo, en la que la vicerrectora de Innovación y Empleabilidad ha dado paso al vídeo inaugural de este evento, concebido este año como un Foro de Cine, y no solo porque tiene un formato virtual y por la participación de Antonio de la Torre, sino porque cuenta con varias actividades para enseñar a los estudiantes a elaborar vídeos.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha dado la bienvenida a este Foro, que pretende “mejorar las competencias para el empleo”, ha indicado, para lo que este evento “contactará a los estudiantes con 20 empresas del entorno que les ayudarán a mejorar su preparación para encontrar un empleo”, ha agregado.

Peña ha explicado que las circunstancias de la pandemia “nos obligan a hacerlo de manera on line, pero ello no ha sido inconveniente para tener este año más presencia participación que nunca. Trescientos estudiantes nos acompañarán para demostrar que con su paso por la Universidad de Huelva no solo buscan una buena formación profesional, sino también competencias transversales para desenvolverse con muchas posibilidades en el mundo exterior”, ha concluido.

El director de Empleo, Emprendimiento y Cátedras Externas de la UHU ha destacado que el Foro Universitario del Empleo es la “actividad estrella” del Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Onubense, que pretende “colaborar en la mejora de la empleabilidad y del espíritu emprendedor de nuestros estudiantes”.

Francisco José Barba ha invitado al alumnado a “utilizar los recursos que ponemos a vuestra disposición”. Uno de los principales, ha explicado, es el programa de prácticas extracurriculares a través de la aplicación Ícaro, que les permite presentar su currículum para acceder a la agenda de colocación de la Universidad de Huelva.

La inauguración también ha contado con la participación de la Diputación Provincial de Huelva, a través de la diputada Leonor Romero, que ha destacado que la institución “viene desde hace varios años colaborando con este Foro del Empleo, este año de la mano de la Cátedra de la Provincia de Huelva, que cumple ahora un año y sienta las bases para fomentar proyectos de investigación y la transferencia del conocimiento al territorio”, ha subrayado, tras lo que ha agradecido a la UHU que ponga en marcha “este tipo de actividades en estos momentos tan difíciles”.

En la misma línea se ha manifestado el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva, Antonio Agustín Vázquez, para quien, además, “en estos tiempos de pandemia, el emprendimiento es muy importante para estar adaptados a los tiempos”. Por ello, ha animado a los estudiantes a ser creativos y tener sus propias ideas, así como a percibir “la necesidad en cada momento del mercado de trabajo”.

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la UHU, José Luis García Palacios, ha subrayado que esta entidad no solo apoya, sino que impulsa y participa en el Foro Universitario del Empleo. Tras felicitar a la Universidad por celebrarlo pese a las dificultades actuales, García Palacios ha animado a los estudiantes “a que veáis la oportunidad en tiempos de calamidad y demostraréis voluntad férrea de adaptaron a la situación”, pues “superar los obstáculos y personas comprometidas es lo que necesita la sociedad. Es esencial que no os vengáis abajo en ningún momento. Esta situación la superaremos por la voluntad y el carácter emprendedor, única salida para garantizar un futuro más viable para la sociedad”, ha concluido.

La vicerrectora de Innovación y Empleabilidad de la UHU, Isabel María Rodríguez, destacó, durante la reciente presentación del XIX Foro Universitario del Empleo, que este año, “pese a las circunstancias, no hemos querido renunciar a esta actividad tan importante para nosotros, pasándola a un formato virtual”, subrayó, tras lo que explicó que “hemos preparado un programa muy interesante con actividades muy diferentes”.

El XIX Foro Universitario del Empleo cuenta con las tradicionales presentaciones de las empresas del entorno, que “nos explicarán el perfil universitario que demandan a través de unos vídeos que van a estar disponibles en la página web de la Universidad”, así como con una serie de talleres y actividades en torno a la temática del cine, añadió Rodríguez, tras lo que destacó que se trata de un evento de “formación transversal”.