José Antonio Nieto: "La Ciudad de la Justicia de Huelva tendrá una inversión de al menos 75 millones de euros"

La futura Ciudad de la Justicia de Huelva no va a perder ni un minuto. A ello se compromete el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien se marca el objetivo de unificar "lo antes posible" todas las sedes judiciales en un único espacio en aras de ofrecer un servicio de calidad al onubense. Confirma que Huelva no se quedará fuera del plan de renovación y construcción de ciudades de la justicia en Andalucía y aplaude la buena voluntad municipal para acelerar un proyecto que se asentará en el Ensanche Sur, entre la actual Plaza del Punto y la estación de tren Huelva-Término.

- Meses atrás se hablaba de escoger entre varias posibles sedes de la nueva Ciudad de la Justicia, si bien ahora se ha vuelto al plan inicial en los terrenos del Ensanche Sur. ¿Es este el mejor lugar posible?

- Definitivamente va a ser la parcela de 45.000 metros cuadrados ubicada en el Ensanche Sur, algo que considero muy razonable porque vamos a garantizar en este espacio una inversión de, como mínimo, 75 u 80 millones de euros. De hecho, me sorprende que no se haya definido antes este terreno porque es el idóneo, por lo que tengo que destacar la actitud pro causa de este gobierno municipal, que está contribuyendo a que la Ciudad de la Justicia sea una realidad lo más pronto posible.

- Ha venido ya varias veces a Huelva para abordar la Ciudad de la Justicia, la última el pasado lunes. ¿Cómo marchan los trámites?

- Concretamente, hemos tenido dos reuniones con la alcaldesa, Pilar Miranda, y tres reuniones técnicas más, y ya podemos decir que hemos desbloqueado la ubicación de la Ciudad de la Justicia, el paso previo para licitar el anteproyecto. A modo de recordatorio, cuando llegué a la Consejería no teníamos ningún suelo decidido, solo propuestas genéricas que no admitían el volumen de espacio y obra que necesita la Ciudad de la Justicia -un ejemplo es la antigua cárcel-; así como una propuesta que hizo en su día Pedro Rodríguez y no se concretó. Con el anterior equipo de Gobierno no avanzamos gran cosa, pero con el actual hemos trabajado de forma inmediata para que Huelva tenga la Ciudad de la Justicia de primer nivel que se merece, como el resto de capitales de provincia.

- Porque Huelva es la más atrasada de Andalucía en cuanto a este futuro servicio se refiere.

- Lo es, con diferencia, porque no tenemos ni suelo donde actuar. En este momento solo Málaga, Almería y Córdoba tienen una Ciudad de la Justicia donde se unifican los órganos judiciales y donde se ofrece un servicio de calidad en este materia. Acabamos de publicar el estudio de viabilidad de la de Jaén, próximamente lo haremos con la de Cádiz, estamos en el arranque de la transición de la de Sevilla a Palmas Altas, tenemos un acuerdo muy avanzado para resolver la de Granada...y Huelva no puede perder un tren más, como desgraciadamente ha ocurrido con demasiada frecuencia, y no puede quedarse fuera de ese plan de renovaciones y construcciones de ciudades de la justicia que queremos impulsar en toda Andalucía. Tenemos una dispersión importante de sedes judiciales en Huelva, lo que dificulta el trabajo de los profesionales y que se dé un servicio de calidad al ciudadano y, por ello, tenemos la obligación de resolverlo de inmediato con una gran sede judicial que unifique todos los órganos en un mismo sitio.

- ¿Se ha marcado un objetivo temporal para que esté la Ciudad de la Justicia en funcionamiento?

- El calendario marcado es el más exigente posible. A la alcaldesa le hemos dicho que no podemos perder ni un minuto y que tenemos que impulsar la urbanización de la parcela. Ya estamos trabajando en paralelo para que, en el momento en el que tengamos cedido el suelo y garantizada su urbanización -antes no podemos-, poner en marcha la definición del proyecto. Por la magnitud del mismo, optaremos por un concurso de ideas en el que cualquier arquitecto pueda aportar su definición de cómo tiene que ser. Creemos que es la mejor opción porque tenemos que hacer una apuesta arquitectónica valiente y potente que marque un hito en el patrimonio de la ciudad. Eso sí, no me corresponde dar un plazo para la cesión del suelo porque es una gestión del Ayuntamiento que, me consta, está a punto de concluir los trámites para el convenio de cesión.

"Por la magnitud del mismo, optaremos por un concurso de ideas en el que cualquier arquitecto pueda aportar su definición"

- La Ciudad de la Justicia supondría la desaparición del resto de sedes judiciales de la capital onubense, pero ¿qué se hará con estos edificios?

- La propuesta que tenemos es clara: vender los edificios. Nosotros tenemos que gestionar los recursos públicos de la forma más eficiente posible, por lo que venderemos para invertir en esta nueva sede judicial.

- La futura Ciudad de la Justicia no tiene partida en los presupuestos de la Junta, pero el actual Palacio de Justicia sí.

- Aunque quisiéramos -que queremos-, no podemos invertir en la Ciudad de la Justicia porque no tenemos suelo. Antes del inicio de las obras, tenemos que licitar el anteproyecto y adjudicar el mismo (un año de duración, aproximadamente), realizar el proyecto básico, seguidamente el de ejecución, luego el pliego de condiciones administrativas y la licitación y, una vez se adjudique, se hace el replanteo y la obra. Como somos conscientes de que esto exige tiempo, lo que no queremos es que las actuales dependencias se sigan deteriorando, de ahí la inversión de más de dos millones de euros en el Palacio de Justicia –cantidad recogida en el Presupuesto de 2024, que aumentará hasta completar los 3,5 en 2025–. Esa cuantía contribuye a mejorar el edificio y a su revalorización a la hora de venderlo.

- Ayamonte está considerado como el punto negro de la Justicia en Huelva por los atascos en los procedimientos y, por ello, se han hecho importantes mejoras, pero ¿qué más se está haciendo para dar fluidez en estos juzgados?

- Se ha hecho una inversión de más de un millón de euros con la que hemos puesto en marcha un nuevo juzgado en una nueva sede judicial, aumentando por tres el tamaño y por mil la calidad. Es una solución de emergencia por el malísimo estado en el que se encontraban los juzgados y porque había un juzgado más que había que ubicar. Eso sí, no es la solución definitiva para Ayamonte, pues lo que hemos hecho es acercar las dos sedes; y nuestra aspiración es unificar porque la segmentación de sedes dificulta la calidad del servicio. Sobre este tema, destacar que no tenemos el suelo para ello, pero estamos hablando con el Ayuntamiento para que pueda resolverse en un futuro no muy lejano.

"Hemos dado en Ayamonte una solución de emergencia, pero nuestra aspiración es unificar las sedes"

- Moguer y Valverde esperan también ampliaciones.

- Tienen edificios más antiguos, pero cuando tengamos resueltas las urgencias nos podremos preocupar de mejorar las condiciones de ambos. No esperamos que ni Moguer ni Valverde tengan problemas de crecimiento, si bien Huelva sí que tiene esa imperiosa necesidad, de ahí que la capital y Ayamonte sean una prioridad. Eso no quiere decir que no hayamos mejorado las condiciones de los servicios, pero sí que tendremos que mejorar las instalaciones.

- Aunque ya se pronunció sobre ello en su día, sabe que una periodista de Huelva Información fue condenada a raíz de la causa de Laura Luelmo. Periodistas de todo el mundo e incluso juristas se han alineado en su defensa. Sigue esperando una resolución del TSJA. ¿Qué opina de todo lo que ha levantado esa condena?

- Considero que la libertad de expresión, el trabajo del periodismo en general y la protección de las fuentes son derechos a proteger; pero, como consejero, también tengo que decir que confío en la acción de la Justicia y respeto todas las sentencias, las que me gustan y las que no.

- Uno de los retos de su Consejería es actuar con los ayuntamientos pequeños para frenar la despoblación, un problema que también sufre Huelva, sobre todo, en los municipios de su interior. ¿Cuáles son las claves para hacer frente a ello?

- Huelva gana en población, pero lo cierto es que lo hace de forma asimétrica porque esto pasa en la Costa y no en la Sierra. Tenemos que fijar la población al territorio ofreciendo posibilidades de desarrollo y todo pasa por promover la realidad: hay pocos lugares donde la calidad de vida sea mayor que en estas zonas porque lo cierto es que mucha gente estaría encantada de vivir en el interior de Huelva, con naturaleza, patrimonio, internet, paisaje...Si queremos resolver el problema de la despoblación, no podemos utilizar la imagen de que en la Andalucía de interior no hay futuro. Esta no es la manera de promocionar, sino de expulsar a los pocos que aún viven ahí. Es por ello que tenemos que mostrar la excelente calidad-precio de vivir aquí, en zonas donde la ratio por alumno no sobrepasan los 15 alumnos, donde una vivienda puede costar una cuarta parte de lo que cuesta en una gran capital, donde hay buena conexión a internet para teletrabajar o donde la calidad de vida para los niños es infinitamente buena.

En este sentido, lo que ahora está haciendo la Consejería es negociar una subvención específica de nueve millones de euros para las diputaciones con ánimo de formar a los habitantes de estos municipios en riesgo de despoblación en habilidades digitales. En el mundo rural tan importante es tener internet, bizum o cajeros automáticos como que la población los utilice correctamente.

- Estos meses quedó sin efecto en los juzgados -a falta del Constitucional- la segregación de Tharsis de Alosno para ser municipio independiente. ¿Cuál va a ser el futuro de Tharsis? ¿Tendrá otra oportunidad?

- Hay una ley que establece unos parámetros que en estos momentos no se cumplen para ello y la única alternativa es cambiar una ley que depende del Gobierno de España, pues nosotros no vamos a incumplirla. Yo entiendo las aspiraciones de Tharsis y los argumentos de Alosno, pero tenemos que centrarnos en lo que está regulado. No cerramos la puerta a ninguna Entidad Local Autónoma (ELA). De hecho, a mí me gustaría que se resolvieran este tipo de situaciones porque provocan una tensión que no es sana, pero necesitamos una herramienta legal para poder hacerlo.