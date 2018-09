Andalucía Adelante organiza un encuentro para debatir propuestas

La participación ciudadana se presume como el eje principal del programa de la coalición Adelante Andalucía, formada por Podemos Andalucía, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, para las próximas elecciones autonómicas. Con motivo de ello, las Carpas de la Avenida Andalucía acogerán lo que se denomina como Patio programático provincial el sábado a las 10:00. El formato de este encuentro público consistirá en la celebración de diez mesas temáticas, en las que se divide el borrador del programa de Adelante Andalucía, donde aquellas personas y colectivos que participen mostrarán sus propuestas y enmiendas para el progreso de Huelva.

Esta iniciativa fue expuesta ante los medios por María de Gracia González y Rafael Sánchez Rufo, quienes encabezan la candidatura por parte de Podemos y de Izquierda Unida respectivamente, en las primarias de esta nueva coalición de cara a las elecciones andaluzas. Con este proceso colectivo de transformación social se pretende "implicar al conjunto de hombres y mujeres que sufren la crisis con mayor intensidad", apuntó Sánchez.

Además de este proyecto, el programa contempla otras medidas fruto "de la voluntad colectiva de las confluencias que han proyectado un germen de programa con más de 1.200 propuestas", según la candidata de la formación morada.

En este sentido, para la coalición cabe destacar un cambio en el modelo productivo que lleve consigo una transformación en el empleo, pues "no nos conformamos con puestos de trabajo temporales, precarios y mal remunerados", señaló María de Gracia. La precariedad del empleo desencadena que Andalucía sea una de las comunidades autónomas con el salario medio más bajo, a lo que se une, en palabras de Rafael Sánchez, "la gran brecha salarial existente entre hombres y mujeres". Igualmente, los servicios públicos también son objeto de preocupación para Andalucía Adelante que ve imprescindible que los trabajadores públicos puedan disponer de empleo estable y bien remunerado de acuerdo a la labor que desempeñen.

Dentro de las bases del programa figuran también las leyes de memoria histórica, transparencia y anticorrupción, pues "los andaluces tenemos derecho a la justicia", indicó de Gracia. Por su parte, el medio ambiente es otra de las responsabilidades que ocupa un lugar esencial para la confluencia, que establece que "no dudaremos en manifestarnos para que la comisión europea que se reúne en Sevilla para debatir sobre los conductos de gases que quieren introducir en Doñana no lleve a cabo su intención". Por último, la comunidad autónoma no puede entenderse sin la apuesta por su cultura, que para la candidata de Podemos es la "gran olvidada y poco financiada".