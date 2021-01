Amplían a acantilados y playas de Asturias la búsqueda del director comercial del Puerto de Huelva

Las labores de búsqueda del director comercial del Puerto de Huelva, Juan Manuel Vega Granda, de 59 años, cuya pista se perdió el martes cuando realizaba senderismo en la costa asturiana se centra hoy en los acantilados desde la localidad de Muros de Nalón a Aguilar, en la desembocadura del río Nalón, y en las playas de Los Quebrantos y El Sablón.

Un portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo ha confirmado que se está peinando de forma exhaustiva todo ese amplio perímetro comprendido entre las localidades de Muros de Nalón y San Esteban de Pravia. A las patrullas de Seguridad Ciudadana, el equipo Cinológico con la Unidad Canina y guías y el helicóptero que rastrean la zona desde el martes se han sumado hoy efectivos del Servicio Marítimo, Policía Judicial, la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) y el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de Mieres.

Además de los grupos especializados de la Guardia Civil también participan en la búsqueda Bomberos, Protección Civil, Policía Local y casi un centenar de vecinos y familiares. Sus sobrinos, entre los que se encuentra el jugador del Sporting de Gijón Pedro Díaz, han publicado una fotografía de su tío en las redes sociales y han pedido la colaboración ciudadana para tratar de localizarle.

La Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo coordina todo el operativo y cuenta con la colaboración de agentes especializados en Gijón que han sido alertados al limitar su demarcación al este con el área donde se calcula que pudo caminar Vega Granda antes de su desaparición.

Aunque reside en Huelva, donde trabaja como director comercial del Puerto, tiene una casa en Asturias adonde se trasladó para pasar las fiestas navideñas con su familia. El pasado martes, Vega salió a caminar por la senda costera que une Muros de Nalón con San Esteban de Pravia y tenía previsto regresar en torno a la una del mediodía para almorzar con unos amigos.

Al no regresar a esa hora y comprobar que no contestaba a las llamadas de móvil, sus familiares alertaron de su desaparición y el mismo martes se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda que continúa hoy y permanecerá activo mientras haya visibilidad para no poner en riesgo a los equipos de rastreo. Las labores de búsqueda, además, se están viendo complicadas por las adversas condiciones climatológicas que están afectando al Principado de Asturias.