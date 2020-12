Continúa la búsqueda en Asturias del director comercial del Puerto de Huelva

La localidad asturiana de Muros de Nalón es el escenario del despliegue de búsqueda para dar con el paradero de Manuel Vega, jefe del departamento de Desarrollo Comercial del Puerto de Huelva desaparecido desde la mañana del martes cuando salió a hacer senderismo junto con un grupo de amigos, con los que nunca se reunió, tal y como adelantó ayer Huelva Información.

Según recogía en su edición digital el periódico La Nueva España, “varias patrullas de Seguridad Ciudadana, guías con perros y un helicóptero de la Guardia Civil, así como más de 80 voluntarios peinan la costa para encontrar a Manuel Vega Granda, de 59 años. El hombre, tío del futbolista del Real Sporting Pedro Díaz, salió ayer por la mañana a caminar y ya no volvió a casa. La familia denunció su desaparición hacia el mediodía. Desde entonces, agentes de la Guardia Civil y vecinos lo buscan sin descanso por Muros de Nalón y alrededores”. El operativo había reanudado desde primera hora de la mañana de ayer, pero al cierre de esta edición todavía no se habían recibido noticias sobre su paradero.

Manuel Vega Granda reside en Huelva, donde desarrollaba su labor como responsable del departamento comercial de la Autoridad Portuaria de Huelva, pero tiene una casa en Asturias, en la que está pasando las fiestas navideñas. La presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, señaló en sus redes sociales que se sentía “absolutamente consternada después de conocer la desaparición de nuestro compañero”.

En el día de hoy, hemos recibido la terrible noticia de la desaparición de nuestro compañero Manuel Vega.Me gustaría utilizar esta plataforma para solicitar la colaboración ciudadana. 📞Si tiene alguna información, llame al teléfono 616089567 https://t.co/s0Awr2i627 — Pilar Miranda (@PresiAPHuelva) December 29, 2020

Según La Nueva España, en el momento de su desaparición, llevaba una chaqueta azul. Otro rasgo que puede ayudar a identificarle es que tiene perilla. Según cuenta la familia es “normal” que Juan Manuel hubiese salido a caminar. “Es muy deportista y todas las mañana iba a pasear”, dicen. Lo que ya no es normal es que no se hubiese presentado ayer en casa a la una del mediodía cuando tenía una comida programada y su móvil estuviese fuera de cobertura. Todo ello con el temporal Bella azotando. Las condiciones meteorológicas en la zona son malas, con lluvias constantes, aunque las temperaturas no son tan bajas como se preveía en esta época del año.

La familia se ha movilizado por las redes sociales y ha conseguido reunir a más de 80 voluntarios, aunque no todos colaboran en la búsqueda al mismo tiempo por sus diferentes ocupaciones.

Otra de las iniciativas que llevaron a cabo familiares y allegados de Manuel Vega, fue la de recabar las imágenes de las cámaras de seguridad de todos los establecimientos de la zona donde se le busca, con el fin de que alguna de ellas pudiera arrojar algún dato sobre lo que pudo ocurrirle.