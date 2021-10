Escolares participan en una sesión teatralizada con Biblos en la Biblioteca Provincial de Huelva

Con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, alumnos de tercero de Primaria del Colegio Maristas de la capital onubense participaron en una sesión teatralizada con Biblos, el superhéroe creado por los hermanos Macías, en la Biblioteca Provincial de Huelva.

Los pequeños fueron recibidos por el director de la Biblioteca Provincial, Antonio Gómez, que les comentó que Biblos “nació en Huelva, lo hicieron dibujantes de cómic”, para a continuación preguntarles si tenían el carné de la Biblioteca así como quiénes iban por primera vez al edificio de la Gran Vía, animando a estos últimos a hacerse socios.

Gómez explicó a los pequeños que el carné de la Biblioteca Provincial de Huelva “es una llave que abre las puertas de cualquier biblioteca de Andalucía”, a lo que añadió que “con ese carné podéis llevaros en préstamo libros a casa”.

El director quiso conocer las lecturas preferidas de los escolares y pudo comprobar que los pequeños eran “magníficos lectores”. Les aseguró que “de todo los que os gusta tenemos en la biblioteca” y les indicó que los libros los pueden tener durante quince días en préstamo.

Incidió en que la Biblioteca Provincial de Huelva quería un personaje de cómic que defendiera las bibliotecas públicas y así surgió Biblos y su primera aventura en 2009, ‘El asombroso caso de los personajes extraídos de la literatura’, del que se ha sacado ahora una nueva edición coincidiendo con el décimo aniversario, con epílogo de José Ramón Sánchez, y que cuenta como ilustración para la portada la primera viñeta del cómic, Biblos enfrentándose con Mister Hyde.

Gómez comentó a los escolares que Biblos cuenta en sus aventuras con su “bibliogrupo” formado por dos niños, Óscar y Leles, que un día van a la biblioteca, se despistan, las instalaciones se cierran y ellos se quedan dentro, lo que les permite comprobar que los personajes de los libros cobran vida y tienen que conseguir que estos regresen a las paginas de los volúmenes y para ello tienen que luchar con el malo de la historia, el Doctor Errata.

Los hermanos Macías acercaron a los alumnos de Primaria el proceso creativo del cómic, cómo le dieron forma al superhéroe y a los distintos personajes, el estudio que realizaron para darles identidad a cada uno de ellos y la gama cromática utilizada.

Tal y como aparece en su ficha de personajes, Biblos tiene superfuerza, supervelocidad y vuela, pero su mayor poder es el conocimiento de todos los libros. Leles es amante de la literatura y Óscar, de las películas de acción y de los videojuegos y controla como nadie el manejo de los catálogos de las bibliotecas.

Durante la intervención de los hermanos Macías, Biblos (interpretado por Guillermo Rojas) hizo su aparición en el salón de actos, donde se encontraban los escolares, y dirigiéndose a los pequeños les recalcó que “en las bibliotecas se puede encontrar todo lo relacionado con la cultura” y mientras charlaba con los niños, fue interrumpido por el Doctor Errata (una marioneta, manejada por Edi Garrido) que logró hacer reír al público infantil con sus disparatados discursos, “no me llenes la cabeza de tonterías, aleja los libros de mí, me gusta que los niños no piensen”.

Al acabar la sesión, la Biblioteca y los hermanos Macías entregaron a los niños ejemplares de la edición décimo aniversario del primer número de Biblos. El superhéroe ha obtenido este año el premio Onubenses del Año, convocado por Huelva Información, en la categoría de Arte y Cultura.

Del personaje de Biblos hay una trilogía, cada uno de los números tiene una tirada de 5.000 ejemplares, según manifestó Gerardo Macías. Los autores tienen en proyecto una reedición del número 2 así como realizar una nueva trilogía, “el argumento ya está”.

Gerardo Macías recordó que cuando crearon Biblos “la idea era hacer un personaje de cómic que incentivara hábitos de lectura y que los pequeños se hicieran con el carné de biblioteca y conocieran sus usos”. Señaló que con motivo del décimo aniversario del primer número se le ha cambiado la portada y se le ha añadido el epílogo, “era el único que no tenía”. El prólogo es de Antonio Agustín Gómez y el epílogo de José Ramón Sánchez, con introducción de Antonio Agustín Gómez.

Subrayó que desde 2009 realizan en la Biblioteca Provincial de Huelva actos con Biblos dirigidos a los escolares. Aparte, los hermanos Macías dan charlas a lo largo del año por colegios e institutos enseñando el cómic, pero éstas se tuvieron que suspender debido al coronavirus.