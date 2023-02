El alquiler más barato en el centro de Huelva: 400 euros sin amueblar y con menos de 50 metros

Si eres mileurista, quieres independizarte y estás buscando alquilar una vivienda porque tu nómina no te da para comprar la casa de tus sueños, ¡Buena suerte! En mitad de la inflación, con todos los precios disparados en los distintos ámbitos de la vida, los alquileres no se quedan al margen.

El precio del alquiler de la vivienda se encareció de media en enero un 9% en Andalucía con respecto al mismo mes del año anterior y se situó en 9,7 euros por metro cuadrados, la mayor cifra desde que el portal inmobiliario Idealista tiene registros.

En la provincia de Huelva el precio aumentó en el último mes un 2,8%, pasando de 7,4 €/m2 a 7,6 €/m2. Además, en cuanto a la variación trimestral (con respecto a octubre del 2022) se ha incrementado un 3,1% y a nivel anual (frente a enero del 2022) ha subido un 10%. En cuanto a la ubicación, los alquileres más caros se localizan en la capital, con un precio de 7,8 €/m2 y en puntos de la Costa como Islantilla o La Antilla, donde el precio asciende a 10,9 €/m2.

Por su parte, los más baratos están en Isla Cristina, Ayamonte y Punta Umbría, según indican desde Idealista, cuyo m2 no sobrepasa los 7 euros. Así, si echas un vistazo a los anuncios, encontrarás actualmente, entre los pisos más económicos, algunos por un precio mensual de 300 euros. Por su parte, los más caros ascienden a 8.000 euros, siendo el precio medio del alquiler de una vivienda de unos 50 m2 en la provincia de Huelva actualmente de 400 euros al mes.

Una oferta de alquileres desproporcionada: pocas opciones y caras para los mileuristas

Aunque a nivel general en España y en Andalucía el precio del alquiler se ha disparado, la subida en Huelva es relativa. Tal y como cuentan desde el sector de las inmobiliarias a este periódico, el precio del alquiler, aunque ha subido, no se ha inflado sobremanera como en otras regiones. Sin embargo, llama la atención la gran desproporción que existe en la oferta, sobre todo, en Huelva capital. Desde la Inmobiliaria del Río Casas aseguran que existe una escasa oferta de alquiler y lo que se ve publicado en los portales son "ofertas más limitadas y enfocadas a un público más elitista".

Esta desproporción la pueden ver, sobre todo, aquellos mileuristas que busquen un alquiler mínimo, para una persona, por ejemplo, en el centro de la capital. "En muchas ocasiones las personas de este perfil no pueden irse a vivir al centro, teniendo que optar por barrios periféricos de la ciudad o zonas más bajas. Quienes ganan 1.000 euros al mes no pueden destinar el 50% a la vivienda", explica Francisco Javier del Río, propietario de esta inmobiliaria onubense. "Por un precio menor de 500-550 euros al mes no encuentras un piso de un dormitorio que esté aceptable, como a cualquiera le gustaría, para vivir en la zona céntrica de Huelva".

Sin embargo, para personas que tienen un nivel de vida por encima de la media, la oferta de alquileres en Huelva, en comparación con otras provincias, presenta más opciones y precios más bajos en función a sus ingresos. Una desigualdad muy notable dependiendo del público que inquieta al sector inmobiliario, incapaz de aportar cifras redondas sobre el precio del alquiler. "Hay una gran falta de estabilidad en cuanto a precios. Van fluctuando continuamente y es algo que no entendemos desde el sector", confiesa.

¿Dónde vivir barato de alquiler en la provincia de Huelva?

Si quieres alquilar una vivienda en la provincia de Huelva con el menor presupuesto posible y no te importa la ubicación, hay diversas opciones por un precio desde 300 euros.

Por ejemplo, en Aroche, por ese precio, puedes encontrar un chalet independiente de 70m2, con terraza, una habitación, un baño y cocina equipada. Eso sí, olvídate de lujos. Todo de segunda mano (e incluso tercera). Mejores opciones encontrarás en Matalascañas, donde en esta época del año puedes toparte con chollos por 300 euros al mes, como un chalet adosado en la zona de Torre Almenara de 100 m2, con dos habitaciones y garaje privado. O en Isla Cristina, donde por 330 euros mensuales encuentras un piso de 100 m2 y tres habitaciones.

Eso sí. Hay que tener cuidado con la letra pequeña. Aunque estas opciones puedan parecer "baratas", todas ellas incluye alguna "tara" o dificultad añadida, como pisos sin ascensor, la limitación de alquiler no apto para mascotas, la necesidad de pagar hasta dos meses de fianza por adelantado o el que solo pueda ser accesible para profesores o gente que busque instalarse una larga temporada.

En la capital la situación se dificulta aún más. Si eres un single, ganas el salario mínimo y buscas piso de una sola habitación en el centro, las opciones se reducen. En la mayoría de los casos, suelen ser pisos pequeños, sin garaje, con cocina y salón en la misma estancia y muchos de ellos, sin amueblar o sin ascensor. Probablemente encuentres algunos con buenas condiciones pero tienes que aceptar vivir en las zonas más bajas de la ciudad. En los barrios como Isla Chica, El Carmen-Cerdeñas o La Orden, hay pisos por unos 400 euros de más de una habitación y de hasta 70 m2.

Si prefieres irte a una zona más céntrica, el piso o estudio más barato para alquilar disponible en portales inmobiliarios como Idealista, está en 400 euros (sin amueblar) o en 450 euros con menos de 50 metros. Poco más que una caja de cerillos. Para conseguir una opción razonable de vivienda en Huelva capital, con estancias independientes, aunque solo tenga un dormitorio, el precio asciende a los 500/550 euros (comunidad, luz y agua a parte, por supuesto) y en muchas opciones no sobrepasan los 70 m2.