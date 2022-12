Alimentación Los Ángeles, un salto en el tiempo a la Huelva de siempre

Pasear por el corazón de Huelva y no reparar en el escaparate de Los Ángeles resulta prácticamente imposible. Entre la imagen de una capital ya renovada con los años se cuela este señero comercio que es fiel testigo del tiempo y en el que, a pesar de su larga historia, se sigue pensando, sintiendo y actuando como se hacía en sus orígenes. O casi.

Ya adaptados a los nuevos tiempos, Alimentación Los Ángeles, de la mano de su equipo de profesionales, sigue cautivando con un particular estilo propio y un sello que han mantenido grabado a fuego a lo largo de sus más de 70 años.

Así lo cuenta Santiago Aguado, el responsable de este entrañable comercio, uno de los más históricos y antiguos de cuantos quedan en la capital.

Comenzó su andadura en este negocio en el año 1948 y desde entonces no ha dejado de ofrecer su mejor versión a un público fiel que, a día de hoy, a sus 89 años, sigue atendiendo. Eso sí, durante todo este tiempo han sido muchos los cambios.

"Cuando comenzamos aún existían las cartillas de racionamiento. Era una época de mucha penuria y en la que habían muy pocos artículos en el comercio. Todos de primera necesidad. Algo muy distinto a lo que es hoy en día. Hay una gran diferencia entre una época y otra", cuenta Santiago rememorando sus inicios.

A pesar de haber sido todos estos años una de las tiendas de alimentación más emblemáticas de la capital, la idea original era bien distinta. Sin embargo, los tiempos y el ayuntamiento en los años de Franco, llevaron a Santiago y su familia a abrir lo que hoy en día es el establecimiento de alimentación más carismático de la ciudad.

"Cuando nos traspasaron el negocio, el ayuntamiento no permitió que desarrollásemos nuestra idea original. La primera intención era crear una tienda de tejidos, pero en la época de las cartillas de racionamiento no nos dejaron cambiar un local de alimentación para poner otro", explica.

Recuerda cómo empezó a trabajar con 15 años junto a su padre. Cuando murió, su hermano y él se hicieron cargo del negocio hasta que, con el paso de los años, Santiago se quedó con él al completo.

Una vida dedicada en cuerpo y alma a Los Ángeles y de la que todavía hoy, por suerte, sigue disfrutando con la misma sonrisa que en sus comienzos: "Hasta que me jubilé no tenía horario. Ahora tengo las horas que me apetecen y como me apetecen muchas, pues aquí estoy", bromea. Actualmente trabaja una media de ocho horas diarias y nada le hace más feliz que seguir atendiendo a su gente cada mañana. "No me pesa porque esto es lo que conozco y lo que quiero. Es toda mi vida. Vengo y si tengo que atender al público y despachar, lo hago encantado. Si no hace falta, paseo. Pero me sigue gustando mucho levantarme cada mañana y venir a mi trabajo".

Dice que ha estado más tiempo en la tienda que en su propia casa y que este trabajo es toda su vida. "Tengo clientes que cuando eran niños venían con sus abuelos y ahora vienen de mayor y se alegran de volver a verme. Esas cosas te alagan y te hacen feliz. Por eso disfruto inmensamente estando aquí", celebra.

Además, Santiago tiene la suerte de estar rodeado cada día de un equipo de profesionales de lo más especial: su propia familia. "Trabajo con mis hijos y nietos, aunque también con gente de fuera. Somos unas 9 personas en plantilla".

La autenticidad, el secreto de su éxito

Aunque, como todos, también han sufrido la sombra de la pandemia, las épocas de crisis y el auge de las grandes plataformas comerciales, desde Los Ángeles han sabido mantenerse gracias a una línea que han defendido siempre basada en la autenticidad y el trato cercano con el cliente. Conceptos que a día de hoy abanderan y los diferencian del resto. "Las cosas no son como eran hace 30 años, cuando no competíamos con las grandes cadenas, pero seguimos aguantando", confiesa.

Eso sí, estos días supondrán un gran revulsivo para la empresa. La Navidad es la temporada fuerte de ventas, donde clientes de distintos puntos de dentro y fuera de la provincia, acuden en busca de artículos singulares y únicos para estas fechas que no se pueden encontrar en ninguna otra parte.

"Somos especialistas en productos y eso se nota porque continúan viniendo muchas personas a lo largo de los años, exclusivamente por estas fechas, en busca de nuestros artículos".

Entre sus productos estrella están unos exquisitos dulces de confitería que traen desde Valencia, así como sus mantecados más insignes de Vitoria: "Felipe II, los mejores mantecados del mundo según el fabricante y según el público", dice.

Un personal que cautiva a onubenses y visitantes

Ya desde sus orígenes lo tenían claro. La idea era plasmar no solo un comercio, sino convertirse en un lugar de referencia, con productos exclusivos de alimentación, en Huelva. Y así ha sido. En Los Ángeles han sabido ofrecer siempre calidad, buen servicio y un trato exquisito.

Todo el equipo que forma parte de Alimentación Los Ángeles ofrece un servicio atento, con un trato cercano, amable y personalizado.

"Queremos que no solo encuentres aquello que buscas, sino que también te sientas como en casa. Las mejores ofertas, un servicio a domicilio por Huelva y alrededores y la garantía de comprar alimentos de calidad, solo en Alimentación Los Ángeles. Ven y descúbrelo tú mismo ¡Estamos deseando conocerte!", así se anuncian en este lugar con olor a una Huelva tradicional, aunque con tintes de novedad.

Su escaparate, por ejemplo, es la muestra de lo que fue y de lo que hoy es. No hay mejor definición para retratar la magia que envuelve a esta tienda de alimentación en la que, a pesar de hablar de usted, el cariño se expresa a raudales.

Una imagen y promoción que han sabido trasladar también a Internet. Las redes sociales son su viva imagen, conjugando el ayer y el hoy a través de sus perfiles sociales.