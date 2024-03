Ya en rodaje el documental del nadador onubense David Sánchez sobre su preparación para los Juegos Paralímpicos 2024

El joven onubense David Sánchez Sierra ha inspirado a cientos de personas a través de su testimonio y, ahora, lo hará a través de un documental que narrará su historia.

'Aliento', un proyecto documental que está ya en marcha y que ha sido presentado este martes en la Diputación de Huelva, mostrará el proceso de preparación del joven nadador para los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024.

Comenzó a competir hace nueve años, aunque nadaba desde los seis o siete por recomendación médica como rehabilitación para la escoliosis. "Quién me iba a decir que iba a conseguir todo lo que estoy consiguiendo y, mucho menos, que iba a llegar a casa y le iba a decir a mis padres que me van a hacer una película".

"Cuando este trabajo esté en la calle será muy especial, tanto para quienes participan en él, como para todos los espectadores y para el mundo del deporte, ya que pone de relevancia valores como el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, las risas, las lágrimas que conlleva un proyecto como este", ha asegurado el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero.

El productor ejecutivo del proyecto, Fran López, ha explicado que el documental condensa el proceso "para llegar al evento deportivo más importante del mundo", teniendo como protagonistas a David y su entrenador, Berto Martínez, "y mostrando todas las fases del proceso: los entrenamientos y rutinas, las competiciones en las que tienen que participar, y todo lo que está detrás de los éxitos y fracasos deportivos".

Para el productor, la película aspira a ser una herramienta pedagógica: "queremos contar el deporte adaptado, muy desconocido, pero muy emocionante, y su valor para las personas que lo practican, porque mejora mucho su día a día, y es algo que estamos descubriendo con David y sus compañeros".

El rodaje ya ha comenzado, acompañando al nadador en varias competiciones. Con dirección a cargo de los andaluces José del Corral y Eduardo Muñoz, el productor asegura que contar con una Banda Sonora original, de Fran Salas, es "una victoria artística", y ha agradecido la ayuda de Inés Romero "y su consultoría para presentarnos las convocatorias".

'Aliento', ha explicado, "muestra que no todo es competir, sino también la frustración de entrenar y estar en tu mejor momento y que aun así no salgan las cosas, o todo lo contrario: que no vaya bien el entrenamiento pero llegar a la competición y bordarlo"."Tener mi propia película ayuda mucho porque es un año muy importante", ha indicado, precisando que la cinta contribuye a dar visibilidad al deporte adaptado.

Por su parte, Berto Martínez, entrenador de David, afronta el rodaje "intentando que no nos influya mucho en el día a día y viéndolos como acompañantes en algo que será un recuerdo bonito en el futuro".

Fran Salas, el compositor de la Banda Sonora, ha indicado que se trata de "un proyecto muy bonito con el que todos ganaremos", y confía en que la música contribuya a sensibilizar al público "y que junto con la imagen, la historia y los sentimientos sea un todo".