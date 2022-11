Alcer Huelva impulsa un servicio gratuito de ejercicio físico adaptado y fisioterapia para pacientes renales

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, Alcer, ha impulsado un nuevo servicio de ejercicio físico adaptado para personas con enfermedad renal crónica. El mismo ofrece al colectivo la posibilidad de que personal formado y capacitado prescriba y supervise planes de ejercicio físico personalizados y adaptados a cada persona y cada estadío de la enfermedad.

La citada actuación individualizada se complementará con otras actividades grupales que combinen el ejercicio físico con el ocio activo y fomenten las relaciones sociales, "combatiendo así el aislamiento y la exclusión social", apuntan desde la asociación.

De la mano de Carlos Alonso, grado en Educación Física, Deporte y Fisioterapia, se ofrecerá a quienes lo requieran un servicio integral que incluirá también tratamientos fisioterapéuticos a aquellas personas que lo requieran. Dicho servicio es gratuito para aquellas personas enfermas renales que sean socias de la entidad.

Alcer se presentó a los onubenses el pasado 4 de noviembre dos años después de la desaparición de Alcer Onuba. Lo hizo bajo el nombre de Alcer Huelva y como una extensión de la asociación de Sevilla con el objetivo de mejorar la calidad de vida y asistencial de todas las personas afectadas de enfermedades renales, así como el asesoramiento, cercano y eficaz, de sus familiares, sin dejar atrás la labor de prevención y lucha contra estas patologías mediante el desarrollo de un amplio número de iniciativas.

Alrededor del 10% de la población padece una enfermedad renal, según se desprende de los datos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones Alcer. Por tanto, se deduce que las citadas patologías afectan a más de 50.000 onubenses, si bien cabe apuntar que no todos son conocedores de ello, dado que a la enfermedad renal se le tilda de epidemia silenciosa, pues los síntomas aparecen en fases avanzadas.

La enfermedad renal crónica es la pérdida lenta, continua e irreversible de la función renal. La insuficiencia renal se produce cuando los riñones dejan de realizar sus funciones y, o bien son incapaces de fabricar orina, o en el caso de fabricarla, es una orina acuosa y de poca consistencia, situación que se produce porque los riñones no han eliminado las sustancias tóxicas del organismo.

El resultado es la acumulación de líquidos y desechos en el cuerpo que provocan malestar. Sin embargo, no hay que olvidar que, a veces, no van acompañadas de sintomatología hasta estadios muy avanzados de la enfermedad, (por eso se dice que son silenciosas), pero esto no significa que la enfermedad no esté presente y no progreses, de ahí que se diga que es una enfermedad infradiagnosticada. Cuando los riñones son incapaces de cumplir sus funciones, el paciente precisa, ineludiblemente, del empleo de técnicas de sustitución como la diálisis y el trasplante renal.