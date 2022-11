Alcer Huelva regresa para ayudar a los más de 50.000 onubenses que padecen enfermedades renales

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, Alcer, regresa a la provincia onubense dos años después de la desaparición de Alcer Onuba. Lo hace bajo el nombre de Alcer Huelva y como una extensión de la asociación de Sevilla con el objetivo de mejorar la calidad de vida y asistencial de todas las personas afectadas de enfermedades renales, así como el asesoramiento, cercano y eficaz, de sus familiares, sin dejar atrás la labor de prevención y lucha contra estas patologías mediante el desarrollo de un amplio número de iniciativas.

Alrededor del 10% de la población padece una enfermedad renal, según se desprende de los datos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones Alcer. Por tanto, se deduce que las citadas patologías afectan a más de 50.000 onubenses, si bien cabe apuntar que no todos son conocedores de ello, dado que a la enfermedad renal se le tilda de epidemia silenciosa, pues los síntomas aparecen en fases avanzadas.

La enfermedad renal crónica es la pérdida lenta, continua e irreversible de la función renal. La insuficiencia renal se produce cuando los riñones dejan de realizar sus funciones y, o bien son incapaces de fabricar orina, o en el caso de fabricarla, es una orina acuosa y de poca consistencia, situación que se produce porque los riñones no han eliminado las sustancias tóxicas del organismo.

El resultado es la acumulación de líquidos y desechos en el cuerpo que provocan malestar. Sin embargo, no hay que olvidar que, a veces, no van acompañadas de sintomatología hasta estadios muy avanzados de la enfermedad, (por eso se dice que son silenciosas), pero esto no significa que la enfermedad no esté presente y no progreses, de ahí que se diga que es una enfermedad infradiagnosticada. Cuando los riñones son incapaces de cumplir sus funciones, el paciente precisa, ineludiblemente, del empleo de técnicas de sustitución como la diálisis y el trasplante renal.

El último registro español de enfermedades renales refleja que 674 onubenses se encuentran en tratamiento renal sustitutivo (implantación quirúrgica de un riñón sano proveniente de un donante), así como que 307 reciben hemodiálisis (técnica con la que se consigue eliminar del organismo las sustancias tóxicas acumuladas que el riñón no ha podido eliminar), 33 diálisis peritoneal (misma técnica que la hemodiálisis, pero diaria), y más de 900 acuden a una consulta de enfermedad renal crónica avanzada.

La diabetes y la hipertensión arterial son las dos causas más comunes de enfermedad renal crónica. Aquella persona que padezca uno de estos problemas debería estar bajo cuidado médico "porque un control cuidadoso de la presión arterial y la concentración sanguínea de azúcar, una dieta baja en proteínas y una reducción del peso corporal pueden disminuir notablemente o inclusive prevenir el desarrollo de la enfermedad renal crónica", sostienen desde Alcer.

La enfermedad renal crónica, además, "puede no producir dolor ni malestar", y en muchos casos no se tendrá sensación de enfermedad, incluso aunque se haya perdido gran parte de la función renal. Sin embargo," la labor de seguimiento en las consultas de nefrología puede retrasar mucho la progresión de la enfermedad, llegando a frenarla en algunos procesos si se actúa al principio". Es por ello, que las principales medidas son la consulta al médico, evitar fumar, reducir el consumo de alcohol y sal, una dieta equilibrada y el ejercicio físico moderado.

Alcer Huelva es una realidad después de que el pasado año la modificación de los estatutos permitiese a Alcer Giralda su extensión en la provincia de Huelva. Tras este primer gran paso, se procedió al envío de cartas a todos los pacientes en diálisis "para que supieran de la asociación y de los servicios de lo que dispone", además de a la visita de los centros de diálisis provinciales.

En septiembre, la Junta Directiva de Alcer Giralda nombró a Manuel Quesada Gómez como nuevo delegado de la entidad en la provincia de Huelva, así como nuevo miembro de la mencionada Junta en calidad de vocal. Con este nombramiento se pretendía reforzar y potenciar el trabajo que la delegación en Huelva viene realizando desde su creación en mayo de 2021. En este sentido, conviene destacar que en 2022 han sido atendidas en la provincia onubense 118 personas con enfermedad renal crónica y se han realizado un total de 508 atenciones.

El trabajo de Alcer contempla varias líneas de actuación, véase la representación del colectivo, la sensibilización social y la atención integral a los pacientes, ya sea psicológica, física, social o nutricional.

Entre los nuevos retos de Alcer Huelva figuran la petición de una nueva sede, la dinamización del colectivo para conseguir más socios y, por ende, más participantes en las actividades de la entidad y, por último, la ampliación del equipo técnico.