Agosto de 1998: Un donante de órganos salva la vida de cinco personas en Huelva

Podía haber sido ayer o el mes pasado pero sucedió hace veinticinco años, cuando el hospital Juan Ramón Jiménez comenzaba a hacer este tipo de intervenciones. La solidaridad de la donación de órganos no tiene fecha.

En agosto de 1998, un donante anónimo y la solidaridad de su familia, permitió salvar y mejorar la vida de otros cinco pacientes, después de que el primero permitiese donar varios de sus órganos para se trasplantados en estos cinco pacientes.

El hospital Juan Ramón Jiménez era entonces el único centro sanitario con capacidad para llevar a cabo este tipo de operaciones en la provincia. Aunque no era algo habitual, la ciudadanía comenzaba a concienciarse cada vez más con la donación de órganos. Muchos de ellos no dejaban ninguna fe de vida a este respecto y eran sus familias las que tenían que hacerse cargo de dicha decisión. Algunas de estas familias eran reacias a donar los tejidos de sus familiares fallecidos especialmente porque la decisión hay que tomarla rápido, a veces en pocas horas después de recibir la noticia del fallecimiento para que la calidad de los órganos no se deteriore.

Tal y como sucediera aquella vez, muchas personas se han beneficiado de una decisión valiente y han podido sobrevivir muchos años gracias a la donación de algún órgano o tejido. Hoy el hospital es una referencia en esta materia y sigue avanzando en que estas intervenciones sean cada vez más rápidas y ofrezcan una importante calidad de vida a los pacientes.