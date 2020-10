Adelante quiere que el Ayuntamiento reclame a la Junta un refuerzo en la atención sanitaria

La portavoz de Adelante en el Ayuntamiento de Huelva y coordinadora local de IU en la ciudad de Huelva, Mónica Rossi, defenderá en el Pleno municipal del próximo miércoles una iniciativa destinada a reclamar a la Junta de Andalucía que “afronte urgentemente el imprescindible reforzamiento de los servicios sanitarios que requiere la situación actual de pandemia y que no ha realizado a pesar de que los contagios siguen creciendo y llevamos ya muchos meses en una situación de emergencia sanitaria, en la que la Junta no ha mejorado para nada la atención médica pública”.

Rossi también propone que el Ayuntamiento de Huelva y la Consejería de Salud, a través de su Delegación Provincial se coordinen para mejorar la atención a la población, aportándole dicha Delegación al Ayuntamiento información semanal sobre la incidencia de los contagios en la ciudad. Para ello, pide al Ayuntamiento que convoque al Consejo Local de Salud, para que con el conocimiento de estos datos, elabore propuestas para la reorganización de los servicios municipales y se puedan llevar a cabo medidas preventivas y de control de la pandemia en la ciudad, desarrollando actuaciones coordinadas con el movimiento asociativo, la Universidad y los centros de salud de atención primaria de la capital, a través de sus trabajadoras sociales.

Con esta propuesta municipal, recoge IU en una nota de prensa, Rossi pide la incorporación de más personal en Atención Primaria, "que se encuentra desbordada por culpa de los recortes sufridos antes de la pandemia de la covid-19 y que nunca han sido repuestos sino agravados, para dotarla así de los medios necesarios con los que atender a la población sin los continuos retrasos que se producen actualmente".

La concejala de IU también ha incluido la necesidad de reforzar los servicios de atención telefónica, ya que en estos momentos se encuentran en situación de colapso por no disponer de personal suficiente para atender el gran número de llamadas a diario que tienen que realizar las personas que necesitan de atención, tanto relacionadas con los contagios de la covid-19, como con el resto de patologías. A esto se añade, la demanda de incrementar el número de rastreadores de los contagios, cuya “reducídisima cantidad resulta totalmente insuficiente”.

Rossi explica que “los servicios públicos en Andalucía se han visto deteriorados a pasos agigantados desde que la derecha y la extrema derecha se han aliado en nuestra tierra, con lo que la salud, la educación y los servicios sociales, garantes del estado del bienestar, se han convertido en gigantes de barro incapaces de atender a la población que los necesita, debido a políticas neoliberales basadas en el debilitamiento de la gestión pública”.

Esta situación, apunta la edil, la sufren con especial gravedad los centros de Atención Primaria, "que deberían ser la piedra angular” sobre la que se deben sustentar la detección, el rastreo y el seguimiento de los nuevos casos de la covid, así como el tratamiento de las demás patologías y las situaciones que requieren de atención médica que sufre la población que se están viendo mermadas por la falta de medios que sufren los centros.

Por ello, Mónica Rossi pide al Ayuntamiento de Huelva que ejerza el liderazgo que le corresponde para reclamar a la Consejería de Salud el reforzamiento de los servicios sanitarios públicos y que ambas instituciones se coordinen entre ellas para que el propio Ayuntamiento, en el marco de sus competencias en materia de Salud, también pueda desarrollar acciones que faciliten la mejora de la calidad de la salud de la ciudadanía, sobre todo en materia de prevención y control de la pandemia.

Para ello, en la iniciativa de Adelante Huelva se propone que la Delegación Provincial de Salud informe al Ayuntamiento de la distribución y origen de los casos de la covid-19 que se den en la ciudad de Huelva de manera periódica, al menos una vez a la semana, para facilitar medidas de atención, prevención y seguimiento de la población afectada.

Mónica Rossi añade que servicios tan necesarios como Salud Responde no resultan efectivos en las condiciones actuales, puesto que las llamadas que realizan las personas usuarias a este sistema se eternizan sin poder obtener respuesta a sus demandas a causa de tener un sistema desbordado con poca plantilla para la enorme carga de trabajo que tienen que afrontar a diario. Estos hechos ocasionan un “cuello de botella” que debe ser corregido de forma urgente, eliminando las largas colas que existen en las puertas de los centros de salud por personas que no consiguen citas, donde en muchas ocasiones no se mantienen las medidas de distancia física.

Intervención municipal

Para ello, Adelante Huelva propone soluciones, con la intervención del Ayuntamiento de Huelva, como es la creación de dobles circuitos de acceso a los centros de salud, la desinfección de los mismos o la creación de nuevos espacios en aquellos núcleos de población donde estos se necesiten no solo se deben planificar, sino que ya deberían ser una realidad.

Rossi expone que “son muchas las limitaciones con las que se encuentran en su día a día tanto la plantilla como las personas usuarias de la sanidad pública andaluza y son pocas las soluciones las ofrecidas por el Gobierno andaluz en esta materia”.

En el caso de la ciudad de Huelva, “ya partíamos de una situación de desventaja al no tener completa la red de recursos sanitarios en Atención Primaria, pues sigue sin construirse el nuevo Centro de Salud de Isla Chica, mientras que el de Marismas del Odiel sigue pendiente de la Junta acepte la parcela ofrecida por el Ayuntamiento para su edificación".