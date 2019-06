Adelante acuerda con el PSOE la investidura de Natalia Santos en Ayamonte

Natalia Santos será investida mañana alcaldesa de Ayamonte. Las negociaciones llevadas a cabo esta semana entre Adelante Ayamonte y el PSOE finalmente han frutificado. Según ha explicado esta mañana Juan José Santana, concejal electo de la confluencia, ambas formaciones han acordado un pacto de investidura, que no de gobierno, por lo que las conversaciones seguirán adelante durante este mes de cara al Pleno orgánico.

Para Adelante Ayamonte, esta decisión es la adecuada al tratarse de una opción de cambio a los cuatro años en los que el PP, con Alberto Fernández como alcalde, ha gobernado la localidad fronteriza. Así, ha señalado que ni siquiera han valorado la propuesta que el todavía alcalde en funciones hizo ayer sobre un gobierno de concentración con PP, PSOE y Adelante (con cinco ediles para los populares, otros cinco para los socialistas y uno para la confluencia).

A su juicio, esta propuesta ha sido una "pataleta final", "poco seria" y de la que, además, "no informó al PSOE". Una propuesta, bajo su punto de vista, con la que Fernández "ha intentado salvar el gobierno del PP con una fórmula un tanto extraña", "presentada a la ligera y 24 horas antes de celebrarse esta rueda de prensa". "No es oportuna, sino oportunista y precipitada", ha zanjado.

El pacto de investidura es para Adelante Ayamonte un "ejercicio de responsabilidad y de confianza", con un partido como el PSOE, con el que en estos cuatro años "no hemos tenido las mejores relaciones". Es, por lo tanto, un "voto de confianza" que, según ha indicado, esperan que Ayamonte entienda.

Santana ha asegurado que los pactos son legítimos y, en este punto, ha tenido palabras para el acuerdo que propició en cambio en el Gobierno andaluz, donde no gobierna la lista más votada, en referencia al PSOE. No obstante, el edil dejó claro que la coalición no puede apoyar a "un partido que pacta con formaciones que niegan la Memoria Histórica o la violencia de género".

Por otra parte, ha dejado claro que hay una herramienta de la que Adelante no es partidario, como es la moción de censura, si bien es válida y legítima y, por lo tanto, "estaremos vigilantes".

También ha querido Santana lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores municipales. Al respecto, ha señalado que "esto no es el acabóse y no supone que lo vayan a cobrar". "No nos valen los discursos asustaviejas. Nuestro principal objetivo es garantizar el pago, la estabilidad laboral y no habrá una caza de brujas. No se puede ir por ahí asustando a la gente", ha afirmado.

En la rueda de prensa ha estado presente como oyente Natalia Santos, quien finalmente se fundió en un abrazo con Santana.

El pacto de investidura contempla doce puntos, de los que el primero es el compromiso de "integridad, honestidad, credibilidad, ejemplaridad, dedicación al servicio público y responsabilidad" y el segundo la "transparencia en la gestión y accesibilidad de los ciudadanos a los datos públicos".

El "fomento del feminismo", una auditoría de la deuda, retomar el desarrollo del PGOU o realizar un presupuesto anual de forma participativa son otros de los puntos incluidos en el acuerdo.

Ya el pasado lunes la asamblea local de Adelante acordó negociar con los socialistas la investidura como alcaldesa de Natalia Santos. Así lo señalaron desde la confluencia, que indicó haber adoptado esta decisión tras un “largo proceso de análisis de los resultados electorales, tras reuniones con representantes del PP y del PSOE, y tras analizar la documentación aportada por ambas fuerzas políticas”.

La exdelegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía se convertirá mañana en la primera mujer alcaldesa de la Puerta de España, arrebatándole la Alcaldía al popular Alberto Fernández solo cuatro años después de que éste se hiciera con ella.

En los pasados comicios locales populares y socialistas alcanzaron un empate técnico, decantándose la balanza hacia los primeros por 10 votos. Adelante Ayamonte logró un concejal, Juan José Santana, convirtiéndose en la llave de la gobernabilidad ya que la mayoría absoluta en el pleno ayamontino está en once concejales.