Éstas son las restricciones para este fin de semana en la Aldea del Rocío

El Santuario del Rocío acoge este fin de semana las peregrinaciones de hermandades tan antiguas como la de Huelva, Coria del Río, Umbrete y Bollullos Par del Condado, lo que va a aumentar la afluencia de personas estos días en la aldea. Por ello el Ayuntamiento de Almonte ha emitido un bando con algunas medidas de seguridad que se activará mañana sábado a las 12 del mediodía.

Durante el fin de semana quedará prohibido el estacionamiento en las calles Lince (excepto los clientes del supermercado), Vetalengua y Águila Imperial (desde el Camino de los Llanos hasta el camino de Puente del Rey). Tampoco podrá estacionarse en la zona del Real, hasta la Hermandad de Triana, la calle Muñoz y Pavón, el callejón de Bellavista, calle Villamanrique, en la salida del camino de Moguer, junto al Parque la Dehesilla y en toda la zona peatonal de los aledaños del Santuario.

Para posibilitar el tránsito de los servicios de urgencias y emergencias, no se podrá estacionar vehículos en varias vías de evacuación: calle Muñoz y Pavón, callejón de la calle Bellavista, delantera del Centro de Salud, calle Almonte, unión de calle Almonte con carretera A483 (paralelo al Paseo Marismeño), primer tramo de la calle Sanlúcar (hasta la intersección con la calle Sacrificio), calle Villamanrique, avenida de la Canaliega, calle Sacrificio, camino Puente del Rey, avenida de los ánsares y camino de los Llanos.

El dispositivo de tráfico va a estar vigente hasta el domingo a las 15:00 horas, pudiendo ser modificado a criterio de la Policía Local, por razones de seguridad. Se recuerda también que no está permitido el estacionamiento en las plazas, en doble fila, en las esquinas y cruces de calles, ni en medio de las vías públicas.

El bando recoge también las medidas que buscan preservar la cultura y tradición propia de la aldea almonteña. No permitiendo los bailes y cantes que no sean los de carácter tradicional, el uso de cualquier elemento productor de ruido y difusión de voz, siendo esta práctica regulada por ordenanza municipal, recordando que cualquier comportamiento que no se ajuste a la misma, podrá ser sancionado.

La recogida del estiércol en los callejones deberá realizarse según las condiciones siguientes: no debe mezclarse con otro tipo de residuos, debe depositarse en las sacas facilitadas al efecto por la concejalía de El Rocío (C/ Muñoz y Pavón, 44) o en cualquier otro lugar que dispongan de las mismas. La recogida de las sacas se realiza los lunes y viernes por la mañana, por lo que se deberán depositar las mismas en los callejones de servicio el domingo o jueves a partir de las 20:00 horas.