Ésta es la previsión del tiempo para los días de la Romería del Rocío 2024

Queda poco más de una semana para que dé comienzo la Romería del Rocío 2024, que se celebrará entre el viernes 17 de mayo, jornada en la que se iniciará la presentación de hermandades filiales ante la puerta del santuario, y el lunes 21 de mayo, cuando finalice la procesión de la Virgen del Rocío y comience el camino de vuelta de las distintas hermandades.

En torno a un millón de personas se concentrarán durante esas jornadas en la aldea almonteña y una de las preguntas que más se hacen en estos días los romeros es qué tiempo hará durante la celebración de la Romería, ya que las altas temperaturas o la presencia de lluvia puede deslucir y condicionar los distintos actos previstos en la aldea del Rocío así como el camino que tienen que realizar las distintas hermandades filiales.

Pese a que las predicciones meteorológicas pierden fiabilidad a medida que se realizan a medio o largo plazo, hay portales especializados como eltiempo.es, que ya ofrecen un pronóstico para los días de la Romería del Rocío, si bien estas predicciones pueden sufrir modificaciones a medida que se acerque la fecha.

Lo más importante, según esta previsión meteorológica es que no se prevé ningún tipo de precipitación durante los días de Romería, si bien podrían caer algunas gotas a última hora del miércoles 15 y durante el jueves 16 de mayo. Las temperaturas serán las propias de la primavera, con máximas que no subirán por encima de los 30 grados y mínimas que no bajarán de los 10 grados.

Para el viernes 17, se prevén cielos nubosos con máxima de 21 grados y mínima de 12. Una situación que mejorará el sábado 18 con máximas previstas que alcanzarán los 27 grados y mínimas de 13, en una jornada que se prevé soleada. Para el domingo 20 de mayo, este portal especializado en información meteorológica prevé también cielos despejados y temperaturas similares a las de sábado. Finalmente, el lunes de Pentecostés, 21 de mayo, los cielos estarán despejados y las temperaturas oscilarán entre los 26 y los 16 grados.

A lo largo de las próximas jornadas, los modelos de predicción serán mucho más fiables y podrán confirmar estas primeras previsiones de cara a la celebración de la Romería del Rocío.