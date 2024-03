La Hermandad del Rocío de Segovia, menospreciada y ninguneada por las cofradías de la ciudad

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Segovia ha denunciado el menosprecio y el ninguneo al que se siente sometida por las cofradías de la capital. El motivo no es otro que el veto impuesto por estas corporaciones para impedir que por segundo año consecutivo el estandarte de la hermandad rociera no esté expuesto en la Plaza Mayor como sí lo están los de todas las cofradías durante la Semana Santa, a pesar de que la corporación rociera participa de forma activa en la jornada del Domingo de Resurrección con la denominada Procesión del Encuentro.

La Hermandad del Rocío de Segovia ha hecho pública una carta, recogida por el Día de Segovia, en la que explican y denuncian estos hechos. La misiva dice así: "El pasado año el Ayuntamiento de Segovia obsequiaba a las Cofradías segovianas con unos gallardetes con los escudos de cada uno de ellas y que lucieron en la Plaza Mayor. Esta idea, que partió de la Junta de Cofradías, se sufragó con dinero público. Sin embargo, y ahí el Ayuntamiento no tiene culpa, se dejó de lado a una de las hermandades que participan en la Semana Santa. Porque hay que recordar que la Semana Santa termina el Domingo de Resurrección, no el Viernes Santo. Me refiero a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío que creó y participa activamente en una de las Procesiones más esperadas por los segovianos: la Procesión del Encuentro en la mañana del Domingo de Resurrección”.

En la carta se añade que “la Hermandad del Rocío solicitó al Ayuntamiento que se solventara este agravio comparativo, cosa que en un principio así fue ya que el estandarte ha sido confeccionado. Sin embargo, cual es nuestra sorpresa cuando vemos que no es colocado junto al del resto de cofradías. Preguntado el responsable se nos comunica que el alcalde de Segovia ha consensuado con las 10 cofradías pertenecientes a la Junta de Cofradías sobre la instalación de dicho emblema. Las Cofradías segovianas por mayoría votaron la pasada noche del Jueves de Pasión que no se pusiera y el alcalde acató ese mandato”.

Según la hermandad rociera, “el argumento esgrimido por los Presidentes de las Cofradías es que la hermandad no es penitencial y que por ello no debe figurar junto al resto durante los días de duelo de la Semana Santa. ¿Significa esto que el Domingo de Resurrección, día de Gloria por antonomasia para los católicos, dichos estandartes penitenciales desaparecerán para ondear solo el de esta Hermandad Segoviana? ¿Dónde está el Sentido de Hermandad, la Acogida de los presidentes, la Humildad de predicar con el ejemplo por las calles segovianas de ser buenos Cristianos, si después a tu hermano lo vapuleas? Cuando la Plaza Mayor de Segovia es de todos".