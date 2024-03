Ya hay fecha en Huelva para el espectáculo musical ‘Rocío Sinfónico'

‘Rocío Sinfónico’ es un espectáculo musical que une la música popular rociera con los acordes sinfónicos de una orquesta clásica y que contará con la actuación de la Orquesta Colombina Onubense y el Coro Joven de la Hermandad del Rocío de Huelva.

Más de 80 artistas participan en este espectáculo musical dirigido a todos los públicos, sean rocieros o no, “pues el elemento esencial es la magia de la fusión de dos estilos tan opuestos con la música como idioma universal, que expresa una devoción universal, sin que esta premisa sea excluyente para nadie. Un espectáculo donde el público, rociero y no rociero, se sentirá identificado en todo momento, participando directamente en la obra musical”, según se explica en la página web de Giglon, a través de la que ya pueden adquirirse las entradas en el enlace desde 9,6 euros (gastos de gestión no incluidos).

La cita tendrá lugar el próximo 1 de mayo en el Auditorio de la Casa Colón a partir de las 19.30 horas. Este espectáculo musical relata la historia de lo que es el Rocío, “enseñando la esencia rociera en su máximo esplendor. Una obra que trata de enseñar y acercar al público el sentimiento rociero. A través de los acordes sinfónicos, podrán deleitarse de las piezas musicales más típicas del Rocío y conocer de otra manera, la sonoridad de los mismos”.

‘Rocío Sinfónico’ cuenta con la proyección de imágenes con experiencia inmersiva para el espectador a lo largo de la hora y media de duración del espectáculo, cuya narración correrá a cargo de Jero Garrido, mientras que la dirección musical y los arreglos sinfónicos son de Pablo Arazo, junto al Coro Joven de la Hermandad de Huelva y la Orquesta Colombina Onubense.

El Coro Joven de la Hermandad del Rocío de Huelva se fundó en 2017 y está integrado por 44 componentes. El acompañamiento musical del Rosario de las Hermandades en la Romería de Rocío del centenario de 2019, designado para tal fin por la Hermandad Matriz de Almonte, fue uno de los mayores hitos de este coro.

Poro otro lado, la Orquesta Colombina Onubense se fundó en 2018 por Pablo Arazo y actualmente su plantilla está integrada por 55 músicos, todos ellos de la provincia de Huelva, con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. Recientemente realizaron por primera vez en la ciudad de Huelva el ballet de ‘El Cascanueces’.