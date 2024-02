La Hermandad de Escacena elige la mejor paella de la provincia

La paella es uno de los platos más importantes de la gastronomía española hasta el punto de ser un símbolo que la identifica con el país fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, no todas las paellas son iguales y, aunque Valencia es la cuna de este plato, lo cierto es que no hay punto del territorio nacional donde no se cocine y la provincia de Huelva no es una excepción.

Pero si hay que elegir cuál es la mejor paella de Huelva, cuáles son sus ingredientes y su proceso de elaboración tan sólo hay que desplazarse hasta la comarca del Condado donde la Hermandad de Escacena del Campo ha organizado la tercera edición del ‘Concurso Gastronómico de Paellas de la Provincia de Huelva’.

Se trata de un certamen que se celebrará el próximo domingo 25 de febrero en esta localidad condal y que contará con un total de 20 participantes que lucharán por obtener el beneplácito del jurado y hacerse con el galardón de la mejor paella. El concurso cuenta con la colaboración de la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Escacena del Campo.

Las reglas de la organización establecen que los concursantes deberán portar los utensilios necesarios para la elaboración de la paella que presentarán ante el jurado. Asimismo, aportarán todos los alimentos, ingredientes y condimentos necesarios para la elaboración de la paella. Por su parte, la organización aportará a cada stand platos, pan, picos y tenedores para que los jueces puedan degustar las paellas.

Toda la elaboración de la paella se realizará en el lugar del concurso, el recinto ferial de Escacena, a excepción del “fumé”, que se aceptará como ingrediente. La hora estimada para comenzar a elaborar las paellas es las 10:30 horas y cada participante contará con un stand.

La paella se podrá realizar al gusto del participante añadiendo los ingredientes que este estime oportunos. Se aceptará un máximo de dos personas por stand: el cocinero (que será el concursante inscrito en el concurso) y el ayudante que el primero estime oportuno.

Las paellas serán valoradas por un jurado experto, atendiendo a criterios como la elaboración, el sabor y la presentación, entre otros. El concurso ha establecido un primer premio dotado con 400 euros y trofeo; un segundo premio de 150 euros y trofeo; y un tercer premio de 100 euros y trofeo. Al finalizar el concurso las paellas serán cedidas a la Hermandad del Rocío de Escacena del Campo para su venta.