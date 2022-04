La Matriz de Almonte designa hermana mayor a Rocío Corona

S. P. almonteLa Hermandad Matriz de Almonte tiene nueva hermana mayor. La elegida es Rocío Corona, después de la jornada de votación vivida el Domingo de Resurrección que acabó con la proclamación de la almonteña cerca de las dos de la madrugada del lunes.“Quiero agradecer a mi pueblo esta distinción, porque me la ha dado mi pueblo”, apuntó Corona tras resultar elegida, con más de 1.500 votos favorables, frente a la otra candidata para guiar este año a la Matriz, Verónica Ramos. A ella le pidió su apoyo y le dio públicamente “las gracias por el respaldo que me ha dado en todo momento”.El Cabildo de Elección de Hermano Mayor convocó para el Domingo de Resurrección la Asamblea General de Hermanos en la parroquia de la Asunción de Almonte a partir de las 19:00, después de la tradicional presentación previa del cartel de la Romería del Rocío de este año. En las seis mesas dispuestas con urnas se registraron 2.819 votos emitidos, de los que 1.502 fueron a favor de Rocío Corona, frente a los 1.298 que recibió la candidatura de Verónica Ramos. Además, se contabilizaron 13 votos en blanco y 6 nulos.Nada más conocerse el resultado de la votación y ponerse la medalla que la acredita como hermana mayor, tras los agradecimientos por el respaldo recibido, Rocío Corona tuvo un recuerdo muy especial: “El camino hasta aquí ha sido muy largo y ahora quiero también acordarme de la persona que me inculcó el amor por El Rocío, mi padre”.La propia Hermandad Matriz de Almonte transmitió la enhorabuena a la nueva hermana mayor con el mayor de sus deseos en este caso: “Que la Virgen te guíe en la responsabilidad y el honor que nuestros hermanos te han encomendado”.Rocío Corona tendrá el honor de dirigir la Matriz en el año más especial de los últimos tiempos, tras el paréntesis abierto por la pandemia de la Covid-19 y la alerta sanitaria generada en los dos últimos años.Hay un intenso programa de actos que se van a celebrar a lo largo de abril y mayo, hasta el Lunes de Pentecostés, el próximo 6 de junio. Justo dos meses antes, el 6 de mayo, está previsto que se produzca la recepción oficial de la nueva hermana mayor en el Ayuntamiento de Almonte, que tendrá continuidad el mismo día con la Exaltación al Rocío Grande, que corre a cargo del almonteño José Luis Carrillo, en el Teatro Salvador Távora.Antes de la procesión extraordinaria de la Virgen en Almonte s eprocederá a inaugurar la iluminación del recorrido, el 11 de mayo, y del recorrido del traslado, el 18. Un día después se presentará la iluminación de la catedral efímera y el 20 de mayo, la de las calles de la aldea, preparadas para recibir a la Patrona de Almonte.Una semana después de la procesión, el día 29, se procederá al traslado de la Virgen a la aldea, para que espere en su Santuario a un nuevo salto a la reja, la madrugada del 6 de junio, para su procesión por las arenas de la aldea en brazos de sus hijos almonteños. El 10 de junio, en la calle Romería del Rocío, se presentará la Crónica del Plan Venida a cargo del escritor y columnista de Huelva Información, el almonteño Paco Huelva.