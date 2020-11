Juan Carlos Rubio: “Hay que recuperar el verdadero sentido del caminar rociero de la Hermandad de Huelva”

-¿Qué le mueve a presentar su candidatura a la presidencia de la junta de gobierno de la Hermandad del Rocío de Huelva?

-Creo que es el momento para volcarse en los demás -seña de identidad del rociero- por encima de cualquier otra consideración. La hermandad ofrece un marco perfecto para ello y me encuentro en un momento de mi vida idóneo, con tiempo, formación y capacidad para ofrecer lo mejor de mí mismo en el empeño y me he sentido llamado a dar este paso.

-¿Cuales son las necesidades más urgentes en la hermandad?

-Nosotros deseamos acrecentar la espiritualidad y la devoción. Crecer en la formación dirigida a todos los hermanos. Gestionar las cuentas con claridad y transparencia, auditándolas y constituyendo el consejo económico. Redactar el reglamento de régimen interno. Elaborar un Plan de mejora de la romería. Restaurar el Simpecado y la carroza. Enriquecer los enseres de culto y dotar de un sagrario a la capilla. Institucionalizar la red de voluntarios para dar apoyo a la fundación, canalizando a través de la misma toda la obra social.

-¿Qué actuaciones realizaría en las casas de Huelva y El Rocío?

-La casa de Huelva ha mejorado en los últimos años, dotándose de espacios suficientes para dar respuesta a las necesidades actuales, pero habría que redistribuir los mismos para hacerlos más eficaces. La casa del Real en El Rocío presenta deficiencias, que habrá que solucionar de forma inmediata y sería necesario abordar a medio plazo su reforma integral, abriendo un concurso de ideas -con la participación de los hermanos- que permita la búsqueda de recursos que eviten el endeudamiento.

-¿Alguna mejora en el camino hacia a la aldea almonteña?

-Nuestra hermandad es la más grande que entra en el Rocío, pero en los últimos años roza la desmesura por el gran número de acompañantes, lo que dificulta su gestión y logística. Hay que procurar incorporarlos a la nómina de hermanos y recuperar el verdadero sentido del caminar del rociero. Es necesario también coordinar a las hermandades del Camino de Moguer, para buscar soluciones conjuntas a su conservación y limpieza.

-¿Qué haría en la vida de la Hermandad de Huelva para mejorarla?

-Atraer a los hermanos con una oferta amplia de actividades, mejorando los cultos, creando el Aula Manuel Siurot para la formación integral, potenciando los grupos y talleres existentes y creando algunos nuevos como el de restauración y bordados. Ampliando los colaboradores en las diferentes tareas de gestión e incorporando los voluntarios en la obra social, Fundación, campamentos de verano y convivencias.

-¿Cuál el proyecto de su candidatura para la juventud rociera?

-Los jóvenes están necesitados de formación y la hermandad debe procurar atraerlos a la fe y la devoción y ofrecerles actividades grupales que los enriquezcan como personas y como cristianos comprometidos. Se diseñarán, en colaboración con la parroquia, actividades para las distintas edades. Al mismo tiempo hay que darles a conocer la cultura rociera con nuestra particular idiosincrasia, haciéndolos partícipes de talleres o campamentos específicos donde las puedan aprender.

-¿En qué lugar tiene la labor social y caritativa de su junta de gobierno?

-La fe, la espiritualidad y la devoción son los fundamentos de los rocieros para la solidaridad -lo que nos distingue de las ONG- y el amor al prójimo, representado en los más necesitados, es un objetivo importante de nuestra hermandad. Deseamos potenciar la fundación para facilitar las obras sociales y caritativas, abriendo sus puertas a las empresas patrocinadoras y a todos sus hermanos para que extiendan el sentimiento rociero a todo el año.

-¿Cómo definiría su programa para los próximos cuatro años?

-Tal como he indicado anteriormente, nuestro programa se caracteriza por adaptarse a las circunstancias actuales de precariedad e incertidumbres, profundizando en la espiritualidad, el culto, la formación y la obra social, atrayendo a los hermanos como elemento esencial de vertebración, y abriéndonos hacia el futuro con mejoras que acrecienten su espíritu de pertenencia, desde la austeridad y el compromiso, haciendo grande a la hermandad todo el año.