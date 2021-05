José Brioso ofrece todos sus sentimientos rocieros de Emigrantes

No cabe duda que cuando una persona, en este caso José Brioso, alcalde de carreta de la Real Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, abre el tarro de sentimientos sus hermanos lo agradecen como lo hicieron anoche con aplausos por Huelva, que sólo se escuchan cuando las personas transmiten y el exaltador de anoche en la capilla de la filial rociera lo consiguió con creces en un acto al que acudió el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.

Abrió la exaltación José Manuel Barral, un experto en estos menesteres y, a su vez, director espiritual de Emigrantes, quien señalaría que “vamos a comenzar con una oración para que este acto lo hagamos siempre en la presencia de Señor y Nuestra Bendita Madre del Rocío”. A continuación, los miembros del grupo Onuba, que lleva regalando su arte más de 32 años por toda la geografía nacional e internacional, interpretaron sus primeras sevillanas compuestas por Tato Ramírez que llevan el atractivo título ‘Mi primavera Rocío’.

Brioso iniciaba su exaltación con las ideas muy claras, yo creo que la relación con sus padres han determinantes para convertirse en un extraordinario hermano de Emigrantes y comenzar diciéndolo: “Yo te elijo a ti, y te elegiría una y mil veces sin pensarlo, sin dudarlo, siempre te elegiría a ti sin saberlo y sin quererlo porque me enamoré de ti aunque estés lejos de mis ojos siempre te elegiría a ti y seguiré dándole gracias al Niño por colocarte en mi vida, por recogerme en tu manto. Siempre te elegiría a ti por tu amparo al rociero, por tu bondad absoluta, por tu amor hacia nosotros, siempre te elegiría a ti de entre todas las mujeres, entre todas las estrellas, entre todo el firmamento siempre te elegiría a ti.... y no busco explicaciones, solo acepto tu llamada”.

Seguiría manifestando que “no sé si es el destino o la concha de tu espalda. No sé si es tu dulzura la que me acerca a sus andas. No entiendo si es por la fuerza del rayo de tu mirada, del Niño de entre tus brazos o de la luz que desprende la hermosura de tu cara, del amor que te tenemos los que poseemos la suerte de sentirte en tu llamada. ¡No sé porque soy Emigrantes!, pero lo llevo en el alma, orgullo de un rociero por su concha plateada. La más bella entre las flores del jardín del emigrante del que tiene sangre roja y el que te reza por cantes queda atrás ya medio siglo que Huelva te contemplara de ese camino tan largo que en Alemania empezara.

Desde Madrid a Sevilla por Huelva y hasta Aljaraque caminos de peregrinos hasta tus plantas posarse y desde entonces hasta ahora por tantos puertos que paraste nunca caminaste sola Madre del emigrante. Aquí digo entre nuestra gente, ¡no escogimos ni escogiste!, que pase lo que pase, siemprete elegiría a ti.

El alcalde de carreta reconocía que estamos viviendo momentos difícil pero pese a ello pidió a todos “ vamos a soñar todos... Soñemos con sones de tamboriles, gentío, color, mucho color en los alrededores, abramos esa puerta verde anunciando 50 años de vida de nuestra hermandad, demos la bienvenida a todos los que con ilusión se acercan a escuchar la misa de romeros, una misa que preside Manuel López Vega y ayudándole en la Eucaristía Eugenio Farelo, ambos con una gran sonrisa y mirando siempre de reojo a la Virgen, que llena y centra en el Simpecado.

Cerremos los ojos, sigamos soñando, orgullosos del recuerdo que nuestros mayores dejaron. La Salve nos anuncia que la Misa está acabando, y desde la misma plaza de Los Dolores se oye a Joseli con un coro celestial que perdurará en los tiempos entonando un Dios te salve Reina Madre, Madre de los Emigrantes”.

Continuaba “nuestros hermanos mayores (todos) en la voz de Nono anuncian que la hermandad parte hacia la aldea y no quiero despertar, como grabado a fuego Las Colonias que nos despide engalanada, anhelando siempre la vuelta. Esas casas bajas encaladas, centinelas de nuestro Simpecado y que guardan el fervor del Emigrantes, en cada una de ellas una anécdota, un recuerdo, una historia que contar a los nietos, libros llenos de memoria que cuentan el cuento de nuestra hermandad. Una iglesia donde cada banco recoge un tesoro dejado por un emigrante, cada peldaño la fe de un rociero que hoy sigue pasando y sigue viéndote en la misma entrada de la parroquia”.

Onuba también quiso poner su granito de arena en ese sueño en que nos sumerge Brioso y lo hace con un popurrí del Rocío con temas como ‘Cada vez’, ‘Madre Rocío’, ‘Emigrantes’ y ‘Yo te lo pido’, todos ellos de Tato Ramírez.

Y finalizaría su alocución manifestando; “y al llegar las camaristas, el pueblo entero te reza, lloran al ver tu carita, tu descomunal belleza. Vamos la Virgen ‘parriba’, vamos al cielo con Ella. Acercarla hasta esa esquina, donde toda Huelva la espera. Almonteño déjame que yo contigo la lleve, ayudarte con mi fe en esa carga tan leve. Pétalos llueven del cielo, ya va llegando la hora de poder ver mi Simpecado cara cara a la Señora. Recuerdos del eucaliptal donde antes te esperaba, ya va quedándose atrás y más fuertes son las palmas, que se acerca paso a paso, que la Virgen viene y va, no es que llegue con retraso es que no puede andar más. Almonteños abrir hueco, dejar la Virgen llegar que todos los emigrantes juntos le puedan rezar la Salve de Barral. Nono prepara los vivas. Almonteño acercalá. Venga la Virgen ‘parriba’. ¡Viva la Madre de Dios, viva el Pastorcito Divino, viva Emigrantes, por siempre y la Virgen del Rocío!

El grupo onubense Onuba, compuesto por tres voces -dos hermanos, Paco y Miguel Recio García, junto a su primo Enrique Pérez-, nos deleitaba con ‘Rocío rocina’ del maestro Félix Pareja.

La noche terminaría con la entrega de unos obsequios al exaltador José Brioso y al grupo Onuba para terminar el acto con el canto de la Salve y los tradicionales vivas del hermano mayor y presidente de Emigrantes, José Antonio Ortiz Morano y Francisco José Garrido Cruzado, respectivamente.