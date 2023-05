El Hospital Aldea completará la red sanitaria ciudadana del Plan Romero 2023 para esta Romería de El Rocío

El Hospital Aldea será la guinda del operativo de Emergencias del Plan Romero 2023 que se ha presentado este lunes en Huelva. El centro sanitario de campaña, según ha avanzado el consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, se ubicará en el área de Emergencia de la Aldea de El Rocío.

Sanz ha detallado que en dicho centro temporal, se instalará un área de triaje, tres consultas de medicina general, pediatría, traumatología, observación y reanimación, enfermería, curas y yesos, rayos y almacen farmaceutico. Sirviendo de apoyo, el centro contará con siete puntos asistenciales móviles, cinco fijos en los caminos y varios refuerzos en las urgencias de los centros de salud.

Acerca de estos últimos, Sanz ha detallado que se reforzarán las urgencias de los centros de salud de Almonte, Matalascañas y El Rocío con un total de 8.604 horas de trabajo del personal sanitario en 717 turnos de 12 horas.

Junto a todo este dispositivo material y humano, el Plan Romero ha previsto la incorporación de siete UVI móviles, dos vehículos de apoyo logístico, vehículos de intervención, nueve ambulancias, cinco de las cuales son todoterreno, cuatro quads y el apoyo de helicópteros sanitarios. Como novedad este año se ha facilitado una embarcación de Cruz Roja para realizar posibles traslados en la desembocadura del río Guadalquivir a cualquier hora del día.

Colaboración entre administraciones

Tanto el hospital como el resto de operativos del Plan Romero han sido posibles gracias a la colaboración decidida entre las diferentes administraciones. En ello ha incidido, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, durante su intervención en la reunión del comité operativo. "Llevamos mucho tiempo trabajando codo con codo para velar por la seguridad ciudadana y la maquinaria está perfectamente engrasada". Además del Plan Romero, el Gobierno presentará este jueves, según ha detallado Parralo, el Plan de Rocío Seguro que incluirá detalles técnicos como el número de agentes operativos para garantizar la seguridad ciudadana durante toda la peregrinación.

Por su parte, la presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, ha coincidido con la representante tanto del Gobierno como con el de la Junta en esa unión entre administraciones que ha resultado decisiva para llevar a cabo el Plan de seguridad. "La Diputación viene trabajando desde 2016 en el Plan Romero con todo aquello que entra dentro de sus competencias", entre dichas responsabilidades, Limón ha detallado las cuestiones abordadas este año. "Hemos llevado a cabo el arreglo de más de 66 kilómetros de camino para tener un trayecto lo más seguro posible y en el que hemos invertido más de 150 mil euros", además la Presidenta ha asegurado que se han puesto a disposición del Plan "hasta 59 efectivos del Consorcio de Bomberos y 15 vehículos activos durante todo el día". Además, la representante de Diputación ha valorado positivamente el plan operativo de recogida de residuos para un camino saludable.

Para la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, como representante del municipio anfitrión, ha insistido en que "aquí no hay colores" sino un "objetivo común" que es garantizar la seguridad de todos los visitantes que se acercan hasta nuestra aldea. Por la embergadura del evento, donde se esperan más de 1 millón de visitantes, y que coincide además con las elecciones municipales la alcaldesa ha deseado "que los actos de campaña no de oscuridad ni quite el brillo al Rocío".