La hermandad de Emigrantes de Huelva celebra su pregón a cargo de Juan Manuel Garrido Suárez

El pregón de la Romería del Rocío de 2023 de la Hermandad de Emigrantes está a cargo de Juan Manuel Garrido Suárez, en un acto que tendrá lugar este sábado a las 21:00 en la Casa de Hermandad, amenizado al piano por Manuel Moreno Ramírez, pianista-compositor, nieto del recordado Andrés Ramírez, y su compadre Andrés Hernández Rodríguez tiene el encargo de presentarlo.

Garrido es una persona vinculada desde su nacimiento a Emigrantes, ya que sus padres lo inscribieron nada más nacer y en el 2009 pudo llevar a sus hermanos hasta las plantas de la Virgen del Rocío al ocupar el cargo de hermano mayor, que este año desempeña su esposa, Cristina Serrat. Afirma que “ahora estoy sintiendo lo que mi mujer vivió cuando yo fui hermano mayor en el 2009. Estoy en una nube, viendo como está disfrutando ella y de la cual no quiero bajarme”.

Considera que “es un privilegio pregonar para mi hermandad. El reto más importante que me ha puesto la vida”. Asegura que “se encuentra en una nube desde que Cristina me lo ofreciera”. Ha titulado su pregón ‘Anoche soñé con el Rocío’, "un sueño que ojalá se cumpliera”. “Con mis palabras deseo expresar el camino que va a realizar Cristina, lleno de mucha emoción, vivencias y, como no podía ser de otra forma, recordando a todos aquellos que ya no están entre nosotros”, ha añadido.

Seguro que en su relato estará uno de los lugares más significativos de sus caminos, “Gato, donde ya empezamos a ver el carril que nos lleva hasta la Blanca Paloma. Hasta cambia el aroma”. Asimismo, revivirá el momento de la entrada del Simpecado de la Concha Peregrina en la casa de hermandad de la aldea almonteña, que este año lo viviré mucho más junto a Cristina.

“A todos aquellos que piensan que el Rocío es solo una fiesta le diría que lo vivan desde el minuto 0. Que hagan el camino, que convivan con sus hermanos, que se impregnen del Lunes de Pentecostés y realicen el camino de vuelta y cuando finalice esta maravillosa experiencia que hablen”, ha puntualizado el pregonero.

Finalmente, señala que “Emigrantes es una familia grande. Una hermandad que anda diferente. Emigrantes tiene el sello de grandeza, no en número, pero sí en como hace las cosas. De ahí que todos la quieran”.