Cristina Serrat toma posesión como hermana mayor de Emigrantes en una noche de despedidas

Los hermanos y devotos de la Real Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío de Huelva dieron gracias con una Eucaristía por el Pentecostés vivido, momento en el que se despidió al hermano mayor saliente, José Antonio Ortiz Morano, y en el que juró su cargo Cristina Serrat Romero como nueva hermana mayor para la romería del Rocío 2023. Asimismo, se anunció la dimisión, por finalización de mandato, del presidente José Francisco Garrido Cruzado.

La Misa de Acción de Gracias estuvo presidida por el vicario episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales, canónigo, párroco de Nuestra Señora de la Merced de Huelva y director espiri­tual de Emigrantes, Jaime Jesús Cano Gamero, contando con el acompaña­miento musical del coro de la Hermandad de Emigrantes, contando con la asistencia también del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, la primera teniente de alcalde María Villadeamigo y la presidenta del grupo municipal del PP, Pilar Marín.

Cano inició su homilía con unas letrillas con las que iniciaba el coro de la Hermandad Matriz el canto de entrada en la solemnidad del pasado Pen­te­costés “La semilla rociera/ va en todas partes cayendo/ se desprende en la marisma/ y la va empujando el viento. / No cayó en los pedregales/ ni en arenas del desierto/ ni cayó en pozo sin fondo/ ni ca­yó en los mares muertos. / Que cayeron en aldeas/ en capitales y en pueblos en islas, montes y valles/ en caminos y senderos. / Y allí donde enraizó/ las alen­­­tas el rociero/ sigue volando y volando/ sigue cayendo y naciendo. / Y ya tie­ne en toda España/ el terrero marismeño/ que desde el Rocío voló/ el senti­mie­nto almonteño. / Y en tierra firmé cayó/ y allí se multiplicó/ en miles y miles de romeros”.

Señaló que “estas letrillas contienen lo que hoy estamos celebrando. Como la devoción a la Virgen del Rocío, la fe rociera, que no es indiferente a la fe cristiana va cayendo y cayendo de generación en generación en nuestra querida Herman­dad de Emigrantes. Así lo hemos vivido y así lo constatamos cada día. Una hermandad que se consolida en el tiempo y que se engrandece y no me refiero lo estético y externo, que también. Me refiero sobre todo a su gente, desde Antoñita, Javier, desde Nono a Cristina, desde el presidente hasta el último hermano de la hermandad. Una hermandad que este año se ha echado a los caminos de Huelva y que ha llevado a Huelva por bandera por los caminos que nos han conducido hasta la Blanca Paloma almonteña, portando como un tesoro a la Concha Peregrina custodiada con desvelo por nuestro querido hermano mayor, acompañado por su familia, especialmente por su hijo Javier, esta joven semilla de la que hablaba al principio”.

Antes del ofertorio, el secretario de la hermandad, Antonio Barneto, leía el acta del pasado día 13 donde resultó elegida Cristina Serrat Romero hermana mayor para la romería 2023, quien seguidamente juraría su cargo y recibía del hermano mayor saliente José Antonio Ortíz la vara, mientras que el presidente José Francisco Garrido le imponía la medalla como hermana mayor.

Antes de finalizar la celebración eucarística tomaba la palabra el presidente de la hermandad para dedicarle unas sentidas palabras al hermano mayor saliente, señalando qué “lejos queda en el recuerdo el momento en el que nuestro querido Eduardo Fernández Jurado te imponía la medalla de hermano mayor. Nadie en aquel entonces podía imaginarse lo largo y difícil que sería esta travesía. Un viaje de tres años, en el que has visto como la hermandad cambiaba de presidente hasta en dos ocasiones, como una pandemia paralizaba nuestras vidas o como se marchaban para siempre amigos que dejaron un gran vacío en nuestros corazones”.

Garrido relató uno de los grandes momentos vividos junto a José Antonio Ortiz diciendo “de todos me quedo con el que vivimos tú y yo el sábado de Rocío de 2021, Rocío de Esperanza, cuando tras participar en el programa ‘Ser rocieros’ en Almonte fuimos a la parroquia de la Asunción y casi en total soledad pasamos un rato con Ella a solas. Porque así es como se debe entender el Rocío, desde el interior, sin necesidad de más artificio que el perderte en la mirada de una Madre que lo da todo a cambio de nada, sin importarle quién nos ve, quién nos habla o con quién estoy”.

Por su parte, José Antonio Ortiz manifestó que “entré llorando y me voy llorando. Han sido tres años largos y duros, en los que hemos pasado de todo”. Tuvo palabras de agradecimiento para “el coro de Emigrantes, los hermanos, a sus mayores, a los que se han marchado al cielo”, tiendo un recuerdo especial “para Paco Cruz, recientemente fallecido, que tanto hizo por nuestra herman­dad, para mi junta de gobierno, diputados de orden que me han ayudado en este duro camino, a mi familia, a mis amigos, a mi reunión, si me olvido de alguien que me perdone, pero especialmente a mi madre y mi hijo, que no me han soltado de la mano”.

La junta de gobierno hizo entrega de un regalo a José Antonio Ortiz, mientras que este también entregó una hermosa composición fotográfica de Kike Larrarte.

Seguidamente. Garrido tomaba de nuevo la palabra para señalar la magnífica jornada de elecciones a hermana mayor. “Dos candidatas, dos ilusiones, dos promesas, una hermandad más viva que nunca, un patio a rebosar y una gran participación de hermanos. ¡Qué más podemos pedir! Hoy hemos asistido al acto de toma de posesión de nuestra hermana Cristina Serrat como hermana mayor de Emigrantes para la próxima romería de Pentecostés. Que la Virgen del Rocío te acompañe en el camino. Que nuestra Concha Peregrina sea tu faro y guía y que Pastorcito Divino te proteja en esta andadura. Aquí tiene a tu hermandad, aquí tiene a tu gente”.

Cristina Serrat agradeció a todos los que participaron en la jornada electoral del pasado lunes, “sintiéndome orgullosa de como estuvo ese patio. Gracias a Mariola. Lo conseguimos entre las dos. Hacía mucho tiempo que la hermandad no vivía un momento de esta manera”. Volvió a tener palabras de cariño para su grupo de amigo y dio “gracias a ellos puedo estar yo aquí y conseguir el sueño que tantos años llevaba esperando, a mí familia, mi esposo e hijo. Me pongo a disposición de todos, de mi junta, de mi coro, tamborileros, y de todos en general. En mi casa de hermandad hay sitio para todo el mundo”.

De nuevo volvía a tomar la palabra el presidente para anunciar que “hoy ponemos punto y final a otra etapa en nuestra hermandad. Tras casi cuatro años de mandato esta junta de gobierno comienza la cuenta atrás para preparar las próximas elecciones a la presidencia de Emigrantes”.

Dijo sentirse orgullo de haber pertenecido a esta junta de gobierno, “un grupo humano que ha sabido reponerse a la adversidad y que ha trabajado con el corazón y el alma para engrandecer más si cabe a nuestra querida Hermandad de Emigrantes. Muchas gracias a todos, a los que están y a los que por algún motivo tuvieron que abandonar el proyecto. Gracias porque todos, sin excepción, han hecho posible que Emigrantes vuelva a brillar con luz propia”.

El de ayer fue el último acto oficial como presidente de la hermandad de José Francisco Garrido, que ha presentado su carta de renuncia. “Un cargo que me ha llenado de orgullo representar y que he intentado ejercer con humildad y siempre al servicio de todos los hermanos de Emigrantes”, expresaba.

La celebración religiosa terminaría con el canto de la Salve y los vivas a la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, la Reina de las Marismas, Pastorcito Divino, Hermandad de Emigrantes por parte de la nueva hermana mayor Cristina Serrat.

Tras la misa, en el patio de la casa de hermandad se compartió un rato de convivencia en homenaje al hermano mayor saliente José Antonio Ortiz Morano con el tradicional gazpacho.