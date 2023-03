Alberto Domínguez gana el concurso fotográfico El camino rociero por el Puerto de Huelva

Alberto Domínguez gana con la obra Camino y Huelva el concurso fotográfico El camino rociero por el Puerto de Huelva, convocado con la colaboración de la Asociación Huelva y sus fotógrafos y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Huelva. El redactor gráfico de Huelva Información comentó que sacó la fotografía en la salida de la Hermandad de Huelva en la romería del Rocío de 2006, en el momento en el que el Simpecado deja atrás la ciudad y avanza por el puente de la Punta del Sebo y se ve de fondo el Monumento a Colón. Es una instantánea en blanco y negro.

Eligió esta foto porque en el concurso las obras presentadas debían estar relacionadas con las hermandades a su paso por el Puerto de Huelva. "En concreto esta fotografía relaciona el Simpecado de la Hermandad de Huelva con uno de los iconos más relevantes de la zona portuaria de Huelva como es el Monumento a Colón". Optó por el blanco y negro porque de esta manera, la imagen, que es de hace diecisiete años, "transmite una sensación de una Huelva del ayer".

Señaló que haber ganado este premio le supone "una inmensa alegría, no me lo esperaba, no suelo participar en concursos de fotografía pero, por mediación de un amigo, me decidí a presentar cinco fotografías, con la sorpresa de ser una de ellas la elegida y ganar el certamen". Indicó que "cuando leí las bases y vi que se podían presentar fotografías de otros años, directamente se me vino a la mente este momento que en el año 2006 fotografié durante el ejercicio de mi profesión".

El fallo del jurado se hizo público entre las veinte obras expuestas en la sala patrimonial de la Hermandad de Huelva, tras lo que se procedió a la entrega de los premios del certamen fotográfico. El jurado estuvo compuesto por el presidente de la hermandad, Juan Carlos Rubio; la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda; los profesionales de la fotografía, Juan Canterla, Pedro Rodríguez y Francis Fernández; el comisario de la exposición, Pedro Cintado, y la secretaria de la Hermandad, María José Mira.

El segundo premio recayó en Manuel Pascual con su obra Entre mulos y el tercero, en Pedro Ruiz con su obra La despedida.

La exposición continuará abierta en la sala patrimonial de la hermandad hasta el viernes 31 de marzo y se podrá visitar de lunes a jueves, en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:30 a 20:30. Los viernes, en el horario de mañana.