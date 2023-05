La alcaldable de Vox en Lepe aboga por "una política justa, honesta y sin favoritismos"

La candidata de Vox a la Alcaldía de Lepe, Virginia Montero, ha presentado oficialmente su candidatura en el centro municipal Santa María la Bella La Lonja del municipio. Montero ha dado a conocer la lista completa con la que concurre a las elecciones del próximo 28 de mayo, acompañada de su equipo; del diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández; del presidente provincial y parlamentario andaluz, Rafael Segovia; y del Comité Ejecutivo Provincial.

La candidata ha asegurado que "en Vox luchamos por una política justa, honesta y sin favoritismos, en la que haya principios y valores, esos que desde hace tiempo se vienen perdiendo, para que todos los leperos tengamos las mismas oportunidades". Montero se siente muy orgullosa de su equipo, al que considera "una gran familia de gente trabajadora, constante e incansable; venimos a escucharos, tomar nota, atenderos con cercanía y transparencia".

A la alcaldable le acompañan en los cinco primeros puestos de la lista el directivo de unidad de negocios, Miguel Ángel Díaz; el especialista en el sector de la mecánica y la automoción, Francisco José Celestino; el empresario José Ignacio Ramírez; y la ingeniera agrónoma María Manuela Palomo.

De cara a las elecciones del 28 de mayo, Montero sabe que "prometer es fácil, pero cumplir requiere de un gran esfuerzo y compromiso con los ciudadanos". En ese sentido, ha añadido que "en Vox no venimos a prometer, venimos cumplir. Nosotros no prometemos lo que sabemos que no se puede llevar a cabo, a diferencia de otros partidos; lo que prometemos lo cumplimos, si tenemos el respaldo suficiente".

Rafael Segovia ha valorado de forma muy positiva la labor de la alcaldable: "Es el ejemplo de una mujer trabajadora y luchadora, preparada, con una imagen moderna, líder de un equipazo que va a traer el cambio que Lepe necesita". Asimismo, ha recordado que "Virginia tiene el apoyo de Vox en Lepe, Huelva, Sevilla, Madrid y Bruselas".

Tomás Fernández, por su parte, ha señalado que "PP y PSOE llevan décadas ninguneando a Lepe y al resto de la provincia de Huelva, reflejando una alternancia pero no una alternativa". Por eso, ha manifestado que "es necesario que despertemos de ese letargo y empecemos a reconstruir nuestra sociedad; para ello, tenemos una candidatura de personas valientes y preparadas, lideradas por una excelente candidata como Virginia".

Conforma la lista: 1. Virginia Montero Seco, 2. Miguel Ángel Díaz Gilo, 3. Francisco José Celestino, 4. José Ignacio Ramírez de Verger Ruano, 5. María Manuela Palomo Santos, 6. Mario Gómez Serrano, 7. Bartolomé Martín González, 8. Marta Cristina Ventura Palhinha, 9. Antonia Prieto Roldán, 10. José Francisco García Campos, 11. Julián Asencio Díaz, 12. Noelia Contreras Martín, 13. Rafael Isidro Romero de Torres, 14. María Cinta Pérez Mora, 15. Juan Antonio Perales González, 16. Antonio José González Antonete, 17. Fernando Ramírez de Verger Ruano, 18. Rosa María Cruz Rodríguez, 19. Manuel Germán Tenorio Cruz, 20. Lidia Beltrán Sánchez, y 21. Ian Tickell Ramírez de Verger Russell. Suplente, Manuela Bella Rodríguez Oria.