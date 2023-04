El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a dotar a Huelva de las infraestructuras históricamente demandadas. El líder popular recogió el guante lanzado por la candidata a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, en un acto celebrado en el Paseo de la Ría, tras un encuentro con empresarios en la Federación Onubense de Empresarios de Huelva (FOE).

Miranda le agradeció su compromiso "con el agua", tema abordado en la FOE, y le pidió "un compromiso más, con las infraestructuras, con conexiones en condiciones por tren y por carretera". Subrayó que Huelva ha sido "marginada a lo largo de la historia, es el momento de Huelva, somos una tierra de oportunidades".

Realizando un guiño a la candidata del PP a la Alcaldía del Ayuntamiento de la capital onubense y mostrándole todo su apoyo, Núñez Feijóo le hizo un trato: "Para que yo haga todas las cosas que me has pedido, tú tienes que ser la alcaldesa de Huelva", a lo que añadió que "la mejor encuesta es la calle, es bastante aproximada a las urnas, la calle está contigo", con lo cual "tendré que cumplir todos los compromisos con Huelva". Aseguró que Miranda "tiene más posibilidades que nadie de ser alcaldesa de Huelva".

Señaló que "he venido a escuchar, a conocer las prioridades y he venido a aprender", en referencia al encuentro con los emprendedores en la FOE. Comentó que no se ha recuperado en España la riqueza de 2019, "el Producto Interior Bruto (PIB) está por debajo de entonces". También habló del paro, "es el segundo país de la Unión Europea con mayor paro juvenil y femenino" y de la deuda pública, "200 millones cada día". Denunció que el país "tiene una situación microeconómica descompensada" e incidió en que se registra el mayor incremento de precios "de los últimos cuarenta años, se ha perdido poder adquisitivo y renta disponible".

El presidente del PP lamentó que el Gobierno de España haya "incumplido con Doñana, agricultores, ganaderos y con Huelva". Manifestó que "Doñana no se toca" y pidió al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que "no manosee un parque natural, orgullo de Andalucía y de toda España", a lo que añadió que Doñana "se defiende ejecutando infraestructuras no viniendo en Falcon para no votar la reforma de la Ley del Sí es sí en el Congreso de los Diputados". Recordó que no se ha ejecutado la Ley de 2018, en la que se aborda "el abastecimiento a las poblaciones del Condado de Huelva y el regadío a 30 kilómetros del Coto de Doñana".

Feijóo recalcó que "yo vengo aquí a comprometerme de una forma muy clara, muy específica, voy a cumplir y voy a exigir que se cumpla la ley, voy a ejecutar, por declaración de emergencia todas las obras comprometidas con Huelva, con el Condado de Huelva y, por supuesto, a preservar Doñana de cualquier ataque de desidia del Gobierno socialista de los últimos cinco años".

Además se compromete a impulsar un Pacto de Estado del Agua "para que en la próxima legislatura los problemas del agua de Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla la Mancha y de buena parte de España sean problemas que tengan soluciones pactadas, con presupuestos concretos y con infraestructuras ejecutadas".

De Miranda, el presidente del PP, destacó que ha sido una excelente presidenta del Puerto de Huelva, el quinto de España y el segundo más importante de Andalucía, "ha demostrado que podía estar más cómoda en el Puerto y se ha puesto a disposición de los ciudadanos, al veredicto inquebrantable de las urnas y ha hecho un equipo nuevo con la complicidad y la cordialidad de los compañeros que estaban antes y para mí eso tiene un doble mérito".

Afirmó que "creo en los gobiernos que abordan los problemas y creo en Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, porque ha venido a desgastarse él y no a degastar a los agricultores y ganaderos y, por supuesto, a preservar la joya medioambiental del Coto de Doñana, que no es del presidente del Gobierno, es de los andaluces y de los españoles, no el lugar de vacaciones del presidente del Gobierno".

Considera que lo que está realizando el Gobierno andaluz "es un manual de buenas prácticas, ese cambio sereno es el que necesita España, estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho en Andalucía, de ver esta locomotora funcionando, creando empleo y que está trayendo inversiones, que Huelva puede ser la zona más importante de producción de hidrógeno verde de la Unión Europea"".

La candidata a la Alcaldía de Huelva se mostró convencida que con el PP en el Gobierno andaluz, en el de España y en el Ayuntamiento de la capital onubense, "Huelva va a tener lo que se merece". Aseguró que "una Huelva mejor es posible, una mirada de mujer es necesaria en Huelva", y "entre todos juntos hay que poner a Huelva en el sitio que se merece". Se refirió a Núñez Feijóo como "el próximo presidente del Gobierno, queremos una persona eficaz en la gestión, honrada y trabajadora, que pone el interés público por encima de todo".

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que abrió el acto, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez ha significado "cinco años en blanco" para la provincia de Huelva, "Huelva está igual y yo diría que peor". Comentó que con el Gobierno de Mariano Rajoy "había plazos y presupuestos para la llegada del AVE a Huelva" y ahora lo que hay "es una partida de 6.000.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, con eso quiere Pedro Sánchez que llegue el AVE a Huelva". Defendió que con Núñez Feijóo "se va a abrir una puerta de esperanza y nuevas oportunidades para Huelva".