Elecciones Municipales 2023: Natalia Santos asegura que rehabilitará la Conservera de Ayamonte para proyectar un centro de interpretación de la pesca

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha acompañado hoy a la alcaldesa y candidata a la reelección por el PSOE a la Alcaldía de Ayamonte, Natalia Santos, a una visita a la empresa Conservas Concepción en la localidad, un modelo de emprendimiento dentro de la industria conservera, “una de las industrias más punteras de Ayamonte, un sector importantísimo para nuestra ciudad y nuestra economía. Ponemos de manifiesto el trabajo de estos cuatro años que, a pesar de la pandemia, hemos seguido implicándonos con convenios de colaboración, de formación, para que esta industria tenga mano de obra especializada en uno de los trabajos artesanales de la localidad y que más trabajo dan”.

Así se ha expresado la alcaldesa, quien ha dicho lo importante que es dar a conocer "no solo el trabajo que se hace ahora, sino el que se ha venido haciendo a lo largo de la historia". Y es que ella tiene un proyecto para valorar la actividad pesquera y conservera en Ayamonte, que es el “ambicioso plan para la rehabilitación de la Conservera de la calle Las Flores, una zona que estaba completamente abandonada, llena de escombros y que cuando llegamos a la Alcaldía la hemos remodelado y ahora es una de las zonas más bonitas, donde se pueden ver los atardeceres más bonitos de Ayamonte y de toda Andalucía”. La conservera está al final de la calle, según ha explicado, y se va a rehabilitar y “convertir en un centro de ocio, de esparcimiento, sin perder la identidad ni la idiosincrasia de nuestro pueblo, un centro de interpretación que dé a conocer toda nuestra historia”.

Ese es uno de los proyectos que Natalia Santos está presentando en esta campaña electoral, en la que dice estar recibiendo “todo el cariño de los vecinos y vecinas, que me están mostrando mayoritariamente su apoyo y su confianza para seguir avanzando trabajando con fuerza, con firmeza, con ilusión para seguir convirtiendo a Ayamonte en la ciudad sostenible, moderna y de progreso que es, una ciudad de referencia de la provincia". Ha agradecido la visita de la secretaria general que, como presidenta de la Diputación, “nos ha ayudado con la apertura del Palacio de Exposiciones y Congresos, con la subvención para el asfalto de la carretera que nos lleva a nuestras playas, con una apuesta directa, en definitiva, por la ciudad de Ayamonte, de la que ha estado pendiente”.

María Eugenia Limón ha expresado su satisfacción por visitar con Natalia Santos Conservas Concepción, “una empresa que da empleo a 60 mujeres y que tiene 130 años de historia, un referente para la provincia, tanto por la selección de sus ingredientes y productos gourmet, como por la conservación y comercialización para el exterior”. En su opinión, es “una empresa de referencia por la calidad en el empleo y la apuesta por el empleo femenino”.

Ha hecho alusión la secretaria general de los socialistas onubenses a las ayudas que el Gobierno de España viene ofreciendo a sectores como éste y a sus empresas. Por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta 1.080 euros, que “ha venido a beneficiar a trabajadores del sector primario, de la agricultura, de la pesca, del servicio de ayuda a domicilio y del sector de la hostelería, o las ayudas a los Ertes, que beneficiaron a más de 18.000 personas en Huelva con una inversión más de 17 millones de euros. Una reforma laboral que ha logrado que 16.000 personas sean contratadas de manera indefinida en sus trabajos en nuestra provincia”, ha recordado.

Frente a ello, frente a lo que ella ha llamado “triple crisis sanitaria, económica y energética”, ha lamentado tener un Gobierno en la Junta de Andalucía “con los brazos cruzados, donde los datos económicos y de ocupación de empleo son cada vez más preocupantes. Estamos hablando de 122.000 autónomos menos en Andalucía, el 70 por ciento de las empresas que cierran son andaluzas. En España hay 3.400 empresas más, en Andalucía tenemos 10.600 empresas menos”. Solo en ayudas para el sector pesquero, el Gobierno ha destinado “más de 2 millones de euros procedentes de Fondos Europeos, 510 millones de euros para el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) agroalimentario para las industrias pesqueras y más de 50 millones de euros que se han puesto sobre la mesa en medidas directamente destinadas a paliar las subidas de gastos de estas empresas”.

En definitiva, María Eugenia Limón ha dicho que en unas elecciones municipales es importante “refrescar estos datos, y hablar de siglas, de modelos y de ideologías. No es lo mismo votar a la derecha que votar a la izquierda y no es lo mismo votar a una alcaldesa socialista como Natalia Santos, comprometida con sus vecinos, que vive y convive en Ayamonte, que votar un modelo anquilosado, antiguo, sin capacidad de gestión, de alguien que no vive en el municipio, no siente los problemas. Si Ayamonte quieren futuro y progreso necesita a una alcaldesa preparada con proyecto para esta ciudad, como Natalia Santos”.

Entre los proyectos que la candidata quiere realizar en los próximos cuatro años se encuentra la rehabilitación de la Casa Cuna en lo alto de la Villa, el Parque Prudencio Navarro en la Plaza de España, el Parque Ribera del Guadiana, la construcción de una pasarela entre la Barriada Punta del Moral y la otra banda, la parte turística. Ha dicho que seguirán “asfaltando y limpiando nuestras calles, vamos a contratar más agentes de policía, seguir apostando por el turismo después de haber sido declarado Municipio Turístico de Andalucía, recuperaremos las banderas azules, mejoraremos las infraestructuras en playas”. Ha asegurado que se ha reunido con más de 70 colectivos de la ciudad, realizando una escucha activa, apostando y recogiendo todas las propuestas e iniciativas reales, para elaborar un programa hecho desde la realidad, con proyectos que pueden hacerse, sin grandes obras faraónicas, sin mentir a la gente. Tenemos -ha terminado- a las personas como centro de nuestro programa y de nuestras iniciativas y proyectos”.