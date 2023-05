Elecciones Municipales Huelva 2023: Mesa de la Ría inicia la campaña ofreciendo una alternativa "de verdad"

Mesa de la Ría da el pistoletazo de salida a la campaña electoral "con las ideas muy claras". Serán quince días en los que se les mostrará a los onubenses "un proyecto de ciudad muy ambicioso, donde empleo, salud y medio ambiente serán los baluartes sobre los que trabajará el equipo que conforma este colectivo".

"La recuperación y limpieza de los suelos descontaminados, el cambio de modelo económico de la ciudad, la movilidad sostenible, así como la participación y la trasparencia" también son los cimientos sobre los que se sustenta el programa electoral de Mesa de la Ría.

Mesa de la Ría volverá a realizar una “campaña de calle”, con el objetivo de "entrar en contacto con la ciudadanía y conocer de primera mano los problemas de los onubenses, ya que Huelva se merece una alternativa verdadera, que trabaje y luche por lo que todos y todas queremos para esta ciudad".

Esta organización, "como viene haciendo desde hace años", trata de trabajar con "un proyecto que cuenta, aseguró Rafael Gavilán, candidato a la alcaldía por Mesa de la Ría, con los mejores candidatos, entregados por su ciudad, su conocimiento detallado de los problemas de Huelva y su apuesta por un futuro mejor para su tierra”. Con “los mejores”, dijo Gavilán, "se va a conformar el futuro de Huelva, que necesita un cambio importante”.

Además, Mesa de la Ría cuenta con "un programa con el que el candidato quiere conseguir la alcaldía de Huelva para salir de la sensación de parón en la que está inmersa la ciudad, para salir de la sensación de que no se están haciendo las cosas bien y de ese bloqueo mental por parte del gobierno socialista actual”. Gavilán insistió "en que no viene para hacer revoluciones, pero sí con la intención de mejorar la ciudad, porque existe mucho margen para ello. Vamos a llevar un proyecto muy bonito para Huelva, muy interesante para los ciudadanos y que pondrá a nuestra ciudad donde se merece estar y no donde está ahora”.

Y todo ello "se va a lograr", según Rafael Gavilán, “con mucha calle, con mucha presencia en los barrios; con una campaña en la que la cercanía, como siempre ha hecho esta organización, va a ocupar un papel fundamental. Armaremos proyectos ilusionantes y comprometidos con nuestros vecinos para conseguir un futuro mejor para nuestra ciudad”.