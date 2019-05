Caraballo decidirá tras la constitución de los ayuntamientos si sigue en Diputación

Los ayuntamientos se constituyen el próximo día 15; la Diputación una semana después. Será entre esas dos fechas, presumiblemente entre el 18 y el 19 de junio, cuando el actual presidente de la Diputación en funciones, Ignacio Caraballo tome la decisión definitiva de si se postula a repetir en el cargo que le permitirá gobernar, de nuevo con un mayoría suficiente como para garantizar una legislatura sin sobresaltos. Fuentes del partido consultadas por Huelva Información dan por segura su continuidad, primero por la trascendencia y empaque que el secretario general de los socialistas onubenses ofrece al frente de la institución provincial y segundo porque en el clima de euforia que se respira en la provincia después de dos convocatorias electorales con un éxito incuestionable, pocos quieren abrir el melón de la sucesión que, indefectiblemente, añadiría tensiones a un partido que, al menos de momento no las necesita.

Es cierto que sobre la mesa particular de Ignacio Caraballo no es la primera vez que la retirada del cargo institucional que ocupa –no así el del partido que debe pasar por un congreso extraordinario– reclama su espacio entre sus prioridades pero también lo es que no tendrá mejor momento que ahora para hacerlo, con el partido en las mejores cuotas de poder en la provincia que se recuerdan “desde tiempos prehistóricos” según sus propias palabras pronunciadas en la sede socialista para hacer valoraciones del resultado de la larga noche electoral del domingo; en la capital con mayoría absoluta, con una oposición más que dividida y con un Partido Popular que se sumerge en la intrascendencia y con una mayoría aumentada en su institución fomentada con una política de fichajes de independientes de última hora que le han dado los votos suficientes para lograr 16 diputados provinciales frente a los 9 del PP y uno respectivamente de Ciudadanos y Adelante. Tan solo el lunar de las andaluzas donde a pesar de conseguir casi 20.000 votos más que los populares, se dejó dos escaños, puede empeñarle en continuar hasta conseguir paliar una victoria que supo a derrota.

Caraballo esgrimió “razones personales y familiares” como las determinantes en uno u otro sentido

Lo cierto es que, al menos en el sentido de su continuidad, la comparecencia de ayer ofreció pistas contradictorias. Por un lado, Caraballo exprimió su cara más comprometida, al anunciar que “hemos obtenido uno de los mejores resultados de toda España y eso es algo que debemos decir, aunque estemos muy acostumbrados en este partido a estar en la Champions”.

El listado de municipios con mayorías absolutas, aquellos en los que tienen posibilidades más que reales de conseguir –especialmente Valverde y Cortegana– le ratificaban como responsable del funcionamiento de una maquinaria electoral que cuando funciona a pleno rendimiento es más que complicado que ofrezca malos resultados, aunque también cuando no lo hace, está abocada a perder lo imperdible. Uno de los cargos socialistas confesó a este periódico con motivo del inicio de la campaña electoral de cara a las municipales que “nos dijo que ya tendríamos tiempo de ver a la familia dentro de quince días”. No han dejado, no sólo pueblo, sino barrio, asociación o calle sin visitar, entidad con la que no se hayan reunido o colectivo del último pueblo de la provincia que no haya recibido la visita de los responsables de su partido. La exigencia, como siempre, ha sido máxima, aunque los frutos están sobre la mesa desde poco después de la medianoche del domingo.

Entre aquellas expresiones que sonaron a despedida, fueron cuando recordó que “vivimos un día glorioso; me alegro mucho por mi pueblo, Chucena, por la capital o por Moguer, que han hecho un trabajo enorme. Llegar a esta etapa es el mejor regalo que podría haber recibido; es un auténtico honor ser secretario general del PSOE de Huelva”. Caraballo recordó el calendario institucional que pasa por el próximo día 15 como el día en el que se constituyen los consistorios de todas las localidades del país; una semana después, el día 2, deberán hacerlo las diputaciones provinciales; “entre uno y otro anunciaré mi decisión, siempre y cuando el partido lo quiera”.

La decisión será exclusivamente suya y la comunicará al partido “entre el 18 y el 19 del mes de junio”

Cuestionado directamente por su continuidad, el presidente en funciones de la Diputación, aseguró que sobre la misma “pesarán cuestiones personales y familiares que tengo que valorar. La verdad es que no lo sé. Creo que tengo el reconocimiento de todos los militantes del partido y además, aquí me encuentro en mi salsa, en plenas facultades”. “Huelva tiene un proyecto consolidado”, concluyó con esas referencias a su papel en la institución provincial que se formará en menos de un mes.

Miembros del partido consultados en las últimas horas, aseguran que “nadie en el partido quiere que lo deje, pero también es verdad que a fecha de hoy, nadie tiene la certeza de que lo vaya a hacer. Lo que está claro es que la decisión es suya y cualquiera que sea, en cualquier sentido, va a ser respetada. También es verdad que hay cosas al margen de la política que, como nos pasa a todos, influyen en nuestras decisiones, así que habrá que esperar a que en los próximos días se ultimen los pactos pendientes en algunos ayuntamientos y después, según lo que salga de ellos, estoy seguro que dará a conocer su decisión. Hasta ese momento, cualquier cosa es elucubrar”.

“No he perdido unas elecciones desde 1991”, recordó ayer Caraballo cuando recordó su paso por la corporación municipal de Chucena y “en la Diputación he conseguido regenerarla porque cuando entré la verdad es que no pasaba por un buen momento”. Para saber si esto puede ser un balance de su paso por la misma, sólo hay que esperar unos días.