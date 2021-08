Productos imprescindibles para cuidar tu cabello frente al sol

El cuidado y protección del pelo es una de las cosas que menos pendiente estamos y deberíamos tener en cuenta para poder lucir un pelo sano y cuidado. Este verano, Mercadona ha sacado una edición limitada de 9 productos tanto de cuidado corporal, como capilar para obtener el mejor tratamiento bajo el nombre de Monoï. En este post vamos ver los 4 productos que no pueden faltar en tu bolsa de la playa si quieres tener el mejor cuidado para tu pelo.

Además, si ves que estos productos no son suficientes puedes visitar en Huelva, tu destino también los mejores trucos para proteger tu cabello de los rayos del sol.

1. Aceite protector del calor

Los aceites no son muy recomendables para el tratamiento del pelo, pero en este caso no es así. La marca Deliplus del Mercadona ha sacado este aceite solar resistente al agua de toque seco en spray. Este aceite te lo puedes aplicar antes y después de la exposición al sol. Es perfecto para esos días que tienes que ir a la playa o piscina y pasar largas horas al sol. Con la aplicación de este spray solar en tu cabello podrás disfrutar todo el tiempo que quieras al sol que tu pelo no sufrirá peligro.

Por tanto solo 4 euros puedes tener un bote de 200ml y que te durará todo lo que queda de verano y más.

2. Mascarilla

Esta mascarilla es una de las mejores apuestas que ha podido hacer Mercadona este año y es que, es un producto que lo puedes aplicar antes y después de la ducha. Este producto es tres en uno, ya que nutre, protege y repara, además de tener protector solar y prevenir la sequedad del pelo que está expuesto a los rayos solares, el cloro y la sal.

Este producto es el perfecto para los días de verano, puesto que antes de ir a la playa puedes aplicártelo y combinarlo con tu aceite solar y tener una mejor protección de tu pelo. Por otro lado, una vez que llegues a casa después de lavarte el pelo también te lo puedes aplicar para recuperar la suavidad y la nutrición del cabello después de tantas horas al sol. Un producto inigualable que puedes adquirir por tan solo 2,25 euros.

3. Champú

Nos preocupamos mucho en utilizar los mejores productos para el cuidado del pelo cuando lo tenemos expuesto al sol, pero no debemos de olvidar que el pelo también es importante cuidarlo cuando también estás en casa. Por eso, es recomendable usar un champú adecuado a las exigencias de tu pelo. La marca Deliplus también ha pensado en ello y ha sacado este champú para limpiar tu cabello suavemente sin apelmazarlo dejándole un aspecto sano y brillante por tan solo 1 euro.

4. Acondicionador

Desenredar y cepillar el pelo después de un día de playa o de piscina es uno de los peores castigos que podemos hacerle a nuestro pelo, puesto que podemos quebrarlo y romperlo. Para que obtengas el mejor resultado, te recomiendo que combines este acondicionador de Deliplus con su champú ya que conseguirás obtener la mejor suavidad para tu pelo, acondicionándolo y desenredándolo protegiendo el cabello del sol, además de evitar los daños del cepillado.

Este producto, además, puedes usarlo antes y durante de la exposición al sol, en cabello tanto húmedo como seco. Por otro lado, está enriquecido con Vitamina E, que hará que luzcas un pelo más sano e hidratado por tan solo 1,95 euros.