Trucos para proteger tu cabello en verano

Utiliza un sombrero o gorra

Si vas a la playa o piscina no olvides este complemento, tanto para proteger tu rostro de los rayos solares como para evitar que el sol incida sobre tu cabello. Aunque es muy común escuchar que el sol estimula el crecimiento del pelo, no podemos recordar uno de los efectos negativos que este tiene sobre nuestro cuero cabelludo y es que, exponerlo al sol provoca que se produzca deshidratación y las puntas queden más quebradizas, pierda color y se vuelva más quebradizo. Por esto, no olvides proteger tu melena para tenerla sana.

Utiliza un protector solar para el pelo

Si se te olvida el sombrero o la gorra no te preocupes, existen otras alternativas. En las tiendas de cosmética pueden encontrar una cantidad de productos para evitar, en la medida de lo posible, el daño a tu pelo, eso sí, no es tan efectivo como un sombrero pero ayuda bastante. Estos productos suelen estar formulados en spray y aporta una gran hidratación al pelo. Eso sí, recuerda no usar productos como serum o aceites, ya que provocan que las quemaduras en el pelo sean más elevadas.

Dúchate antes o después de meterte en el mar o la piscina

Un hábito al que no estamos acostumbrados es a ducharnos antes de meternos al agua y esto es algo que no podemos olvidar. Cuando entramos al agua al tener el cabello seco, nuestro pelo absorbe todas las sustancias que tiene el agua, como es el cloro en el caso de la piscina y la sal en el mar. Por eso, mojarselo es fundamental ya que al estar el cabello húmedo conseguimos un contacto menos. Además, después de salir del agua también es importante que te enjuagues de nuevo porque así eliminas los residuos que tienes.

Lleva el pelo limpio a la playa

Fundamental aunque no lo parezca. Tener el pelo limpio cuando vas a la playa parece una tontería, puesto que cuando llegamos a casa tenemos que volver a lavarnos, pero si lo llevamos así podemos evitar que se nos estropeo. Tener el pelo con restos de otros productos, grasos o con sudor perjudica la salud de nuestra melena ya que estos agravan los efectos del sol sobre este. Por eso no olvides llevar tu cabello lo más limpio posible.