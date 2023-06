Los platos típicos de Huelva que conquistan los paladares de medio mundo

Si nos paramos a pensar en platos típicos de Huelva que gustan a todo el mundo, lo cierto es que es complicado elegir solo uno. Huelva tiene la deliciosa suerte de contar con unos productos gastronómicos únicos que fuera de nuestra provincia son el auténtico lujo y de lo más codiciado en bares y restaurantes.

De la sierra y del mar, de carne y de pescado, estos 5 sencillos platos donde el producto onubense es el innegable protagonista tienen su origen aquí, pero se solicitan y disfrutan en medio mundo.

Jamón DOP Jabugo

Si hay un producto que es el emblema de la cocina de Huelva, ese es el jamón DOP Jabugo.

Jabugo es el nombre registrado por la Unión Europea que designa, protege y certifica la calidad y el origen de los jamones y paletas, elaborados en bodegas naturales de los pueblos del entorno del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, procedentes de cerdos 100% ibéricos criados y engordados en libertad en la dehesa.

Es el rey de reyes y, sin duda, un must have de la gastronomía de Huelva. Venir y no probar el jamón es todo un pecado. Solo tienes que probar una loncha de este manjar para saber que todo lo que dicen no solo es cierto, sino que se queda corto.

Aunque puede ser un buen aperitivo, cualquier hora del día es apropiada para degustar un buen jamón con Denominación de Origen Protegida Jabugo.

Chocos fritos

El choco es uno de los productos estrella de la gastronomía onubense, que ofrece innumerables formas de preparación y está muy presente en las cartas de bares y restaurantes de la ciudad.

Este cefalópodo es el ingrediente principal de uno de los platos típicos de Huelva, Habas con choco, y, sin duda, un manjar que tienes que probar en tu visita a la capital.

Un clásico es el choco frito. No faltan en ninguna fiesta y feria que se precie así como en celebraciones familiares, reuniones de amigos, banquetes, comidas de empresa y en el típico tapeo en bares.

Mojama de Isla Cristina

Este tesoro gastronómico de la Costa onubense es conocido por muchos como "el jamón del mar" y es considerado un producto gourmet por su exquisito sabor.

La 'Mojama de Isla Cristina' es única e inimitable y ofrece un sinfín de posibilidades en la cocina.

Gamba de Huelva

Más de uno votaría para que la gamba blanca fuese Patrimonio de la Humanidad. Huelva es el escenario donde el sello de este inigualable producto se sumerge en su mar. Hay mil y una formas de degustar lo que para muchos es un imprescindible de la cocina. Si tienes que elegir un aperitivo y que sea de Huelva, este, probablemente, junto al jamón, será tu favorito.

Coquinas

Las coquinas al ajillo es otro de los platos estrella de la gastronomía típica de Huelva. Junto con la gamba blanca es uno de los aperitivos más demandados por parte de la población onubense y de sus visitantes. Presenta una sencilla preparación, basada en freír unas finas láminas de ajo junto con unas coquinas lavadas anteriormente. De igual modo se le añade un vasito de vino blanco y se le añade perejil, sal y laurel.