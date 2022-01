Un onubense crea un videojuego ambientado en Huelva en tan solo 40 días

Tiene 23 años, es animador 3D y sueña con ser un gran desarrollador de videojuegos. El onubense Diego Ortiz quiere dedicarse a su gran pasión y es por eso que acaba de cumplir un reto: crear su primer videojuego en un tiempo récord: 40 días.

"Os presento 'Exilio', un videojuego gratuito realizado en la ciudad de Huelva. Lo he diseñado en 40 días. Desde el 16 de diciembre de 2021 hasta el 25 de enero de 2022. Para ello he tenido que trasnochar y madrugar durante muchos días seguidos para dedicarle el mayor tiempo posible. Un gran trabajo que he tenido que compaginar con mi empleo, amigos y pareja, la cual me ha apoyado incondicionalmente en este proyecto", cuenta Diego en Huelva, tu destino.

La idea de crear un videojuego nació en la pandemia, ya que tuvo tiempo para mejorar sus habilidades de modelado 3D y aprender a programar. Cuenta que fue ahí cuando se dio cuenta de que "tenemos muy pocos videojuegos de origen onubense, y los que han habido son completamente desconocidos".

Para crear 'Exilio' se ha inspirado en los paisajes de la provincia. "Hay una clara influencia onubense. Los jugadores se llevarán agradables sorpresas al descubrir que en el mismo juego he escondido muchos guiños a la ciudad", desvela.

Se trata de un videojuego onubense realizado con los mismos estándares gráficos que un videojuego comercial. La mejor forma para el joven de darse a conocer y estrenarse como desarrollador de videojuegos. "Espero que este trabajo 'made in Huelva' sea el primero de una larga carrera plagada de éxitos", cuenta.